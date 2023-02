Stand: 10.02.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Hubbrücke gesperrt

In Lübeck ist die gut 120 Jahre alte Hubbrücke, die über die Kanaltrave führt, gesperrt. Wegen eines technischen Defekts ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die hoch- und runterfahrbare Brücke in der oberen Stellung stehengeblieben. Folglich müssen tausende Autofahrer in den kommenden Tagen einen Umweg in Kauf nehmen. Fachleute sind dabei, den Schaden zu reparieren. Die Sperrung soll bis mindestens Montagnachmittag dauern. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Bäderbahn zwischen Lübeck und Neustadt

"Die Bäderbahn zwischen Lübeck und Neustadt muss bleiben!" - das fordern jetzt der Fahrgastverband Pro Bahn und der Ökologische Verkehrsclub (VCD). Sie rufen Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf, sich zum Erhalt der Bäderbahn zu bekennen. Bisher ist geplant, dass der Bahnverkehr zwischen der Hansestadt und Fehmarn in Zukunft nur noch über die Neubaustrecke laufen soll - mit Bahnstationen, teilweise weitab der wichtigen Bäderorte. Dabei sei die aktuelle Verbindung sehr wichtig, betont Alexander Montana vom VCD: "Gerade für die Gemeinden Timmendorfer Strand, aber auch Scharbeutz ist das ja eine sehr wichtige Anbindung - zum einen für die Einheimischen, aber auch für die Beschäftigten und vor allen Dingen auch für die Urlaubsgäste". | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Verkehrsministerium stellt größte Bauvorhaben vor

Das Verkehrsministerium hat die größten Bauvorhaben im Kreis Ostholstein in diesem Jahr vorgestellt. Dazu gehört unter anderem der Ausbau der B207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden und weiterhin die Sanierung der A1 zwischen Sereetz und Pansdorf. Außerdem soll ab März der Belag zwischen Oldenburg-Süd und Jahnshof ausgetauscht werden und auch der holprige Abschnitt auf der B76 zwischen Middelburg und Haffkrug soll ab Mitte April neu gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Zehntausende gebürtige Türken und Syrer leben in Schleswig-Holstein. Viele haben Angehörige in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten und wollen helfen. In Lübeck hat das Forum für Migrantinnen und Migranten gesammelt - innerhalb kürzester Zeit waren die Lager nach Angaben der Organisatoren voll. Statt Sachspenden wird nun eher um Geld gebeten, um die Menschen in den Erdbebengebieten zu unterstützen. Viele weitere Aktionen laufen zum Beispiel in Neumünster, Husum, Rendsburg, Schleswig und Bad Bramstedt. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

