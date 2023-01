Stand: 27.01.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bausenatorin in Lübeck wiedergewählt

Die parteilose Politikerin Joanna Hagen bleibt Bausenatorin in Lübeck. 27 Mitglieder der Bürgerschaft stimmten am Donnerstagabend für sie, 20 stimmten für den Kandidaten Jörg Sellerbeck von der CDU, außerdem gab es eine Enthaltung. Hagen selbst freut sich über die Wiederwahl: "Planen und Bauen sind immer Prozesse, die sehr lange dauern. Und da sind sechs Jahre sehr kurz, um dann die Ergebnisse der eigenen Arbeit auch mal sehen und ernten zu können." Hagen will weiter auf eine nachhaltige und klimafreundliche Stadtentwicklung setzen, die Mobilität vorantreiben und die Infrastruktur ausbauen. Das sind nur einige Punkte, die für die Politikerin in den kommenden sechs Jahren ihrer Amtszeit wichtig sind. Diese beginnt für die Bausenatorin am 1. Mai 2023. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl-Versuch

Die Lübecker Polizei sucht Zeugen nach einem Fahrraddiebstahl-Versuch in der Innenstadt. Nach Angaben der Beamten hatte ein unbekannter Täter offenbar vor der Petrikirche einen Fahrradabstellbügel aus dem Boden gerissen, um zwei Fahrräder zu stehlen, die daran angeschlossen waren. Ohne Erfolg, dabei entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden. Nach Zeugenangaben ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 16 und 19.15 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass in diesem Zeitraum ein oder sogar mehrere Täter die angeschlossenen Fahrräder stehlen wollten. Der Bügel ist vor der Kirche samt Fundament aus der Erde gerissen worden. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Lübeck melden. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Jahresschau der Lübecker Künstler und Künstlerinnen beginnt am Sonntag

Unter dem Titel "Lübeck Contemporary" steht von Sonntag bis zum 5. März die Jahresschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstler in der Kunsthalle St. Annen an. Neben Skulpturen, Medienkunst, Zeichnungen, Grafiken und Fotografien werden raumgreifende Installationen, Malereien und Kunst im Außenraum zu sehen sein. Der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Jahresschau-Preises soll am Sonnabend auf der Vernissage um 18 Uhr bekannt gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

