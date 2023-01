Stand: 26.01.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Bürgerschaft wählt Bausenator

In Lübeck wählt die Bürgerschaft heute einen neuen Bausenator oder eine neue Bausenatorin. Vorausgegangen sind Konflikte innerhalb der Fraktionen. "Die Unabhängigen" werfen der regierenden Koalition Klüngelei vor. Auch das Lübecker Architekten-Forum und Lübecker Juristen haben das Wahlverfahren in den vergangenen Wochen in Offenen Briefen kritisiert. Parteizugehörigkeit werde höher bewertet als die Eignung der Kandidaten, so der Tenor. Hintergrund: Im Kooperationsvertrag von SPD und CDU ist bereits festgelegt, wie die Senatorenposten unter den beiden Parteien aufgeteilt werden. Der des Bausenators oder der Bausenatorin fällt an die CDU. Die SPD zweifelt aber an der Qualifikation des Kandidaten der CDU, Jörg Sellerbeck. Gegenkandidatin ist Joanna Hagen, die bisherige parteilose Lübecker Bausenatorin. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Bürgerschaft diskutiert über Wildtierzäune

Ebenfalls Thema in der Lübecker Bürgerschaft sind heute vergessene Wildtierzäune. In Wäldern und Knicks verfangen sich immer wieder Tiere in Zäunen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Die Fraktion "Bürger für Lübeck" hat nun einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Sie will unter anderem erreichen, dass Wildtierzäune künftig nur so lange stehen bleiben, wie sie tatsächlich gebraucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Männer verletzen zwei Polizisten in Lübeck

In der Lübecker Innenstadt haben sich zwei Männer einen handfesten Streit mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, hatten ein 41-Jähriger und sein 20-Jähriger Sohn am Dienstag erst gegen einen Kastenwagen getreten. Als ein Polizist und seine Kollegin einschreiten wollten, wurden sie beleidigt und angegriffen. Beide wurden dabei verletzt, die Polizistin sogar so sehr, dass sie erstmal nicht mehr dienstfähig ist. Gegen die Männer wurden mehrere Anzeigen geschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

