Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Demo für Erhalt des Marien-Krankenhaus auf der Altstadtinsel

Nachdem klar ist, dass das finanziell angeschlagene Lübecker Marien-Krankenhaus durch das Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) übernommen und umziehen wird, haben Hunderte Menschen am Sonnabend in der Lübecker Innenstadt für den Erhalt des Standorts demonstriert. Laut Polizei kamen etwa 850 Menschen zusammen. Voraussichtlich im Sommer soll das Marien-Krankenhaus auf das Gelände des UKSH-Campus umziehen. Die 200 Mitarbeiter des Krankenhauses könnten damit alle zu den bisherigen Bedingungen am geplanten neuen Standort weiterarbeiten. Die Alternative zum Betreiberwechsel wäre eine komplette Schließung der Klinik zum Jahresende gewesen, so ein Sprecher. Die Kritiker und auch die Mehrheit der Kommunalpolitik fordern, dass das Krankenhaus auf der Altstadtinsel erhalten bleibt. Dem haben sich bereits mehr als 38.000 Menschen in einer Online-Petition angeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Feuer in einem leerstehendem Haus in Ratzeburg



In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es einen größeren Einsatz mit etwa 30 Einsatzkräften der Feuerwehr gegeben. Grund: Ein leer stehendes Haus an der B208 (Schweriner Straße) zwischen Mühlengraben und Jägerstraße brannte. Nach ersten Erkenntnissen fingen im Haus stehende Säcke Feuer. Da das Gebäude offenbar zugemüllt war, geriet der ganze Anbau schnell in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf das ganze Haus konnte verhindert werden, es gab keine Verletzten. Die B208 war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Travemünder Woche putzt sich für das neue Jahr heraus

Die Travemünder Woche geht 2023 mit einem neuen Logo an den Start, das jetzt veröffentlich wurde. Außerdem steht eine Neugestaltung von Landprogramm und Kommunikation im Mittelpunkt des diesjährigen Programms. Künftig wird die "Lübeck und Travemünde Marketing GmbH", kurz LTM den Bereich Marketing und Kommunikation übernehmen, um das Event mit dem Ort Travemünde besser in Einklang zu bringen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.| NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

