Stand: 20.01.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kritik an der geplanten Übernahme des Marien-Krankenhaus durch das UKSH

Nachdem die geplante Übernahme des Lübecker Marien-Krankenhauses durch das UKSH am Donnerstag bestätigt wurde, gibt es viel Kritik. Nach bisheriger Planung müsste die katholische Klinik im kommenden Sommer auf das Gelände des Uniklinikums umziehen. Der bisherige Träger, das Erzbistum Hamburg, sucht aufgrund von finanziellen und personellen Engpässen seit Jahren einen Käufer. Das UKSH hatte angeboten, den Klinikbetrieb zum Großteil zu übernehmen, allerdings auf dem eigenen Gelände. Dagegen regt sich massiver Widerstand. Viele in der Belegschaft des Marien-Krankenhauses möchten in die Verhandlungen eingebunden werden und fordern den Erhalt des Standorts in der Innenstadt. Dem haben sich bereits mehr als 30.000 Menschen in einer Online-Petition angeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Durchsuchungen wegen Corona-Überbrückungshilfen

Aufgrund des Verdachts des Betrugs mit Corona-Überbrückungshilfen sind am Donnerstag Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt zwölf beschuldigen Personen durchsucht worden - unter anderem auch in Lübeck. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt ermitteln in dem Fall. Bei drei der Beschuldigten im Alter von 33 bis 65 Jahren handelt es sich demnach um Mitarbeitende eines Steuerberatungsbüros aus dem Wetteraukreis. Diese würden im Verdacht stehen, in den Jahren 2020 und 2021 falsche Angaben in Anträgen auf Corona-Überbrückungshilfen gemacht zu haben. Auch ein 86-jähriger Steuerberater sei beschuldigt. Dieser werde verdächtigt, den drei Hauptbeschuldigten unter der Bedingung einer finanziellen Beteiligung die Nutzung seines Steuerberatertitels erlaubt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2023 | 08:30 Uhr