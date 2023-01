Stand: 03.01.2023 09:24 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Prozessbeginn Lübeck: sexueller Missbrauchs von Kindern

Vor dem Lübecker Amtsgericht beginnt heute ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Angeklagt sind zwei Männer. Die Beschuldigten sind 55 und 44 Jahre alt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie zwischen April 2017 und März 2018 pornografische Bilder von einem damals 12-jährigen Mädchen aufgenommen und ins Internet gestellt haben. Der 55-jährige Hauptangeklagte soll das Mädchen darüber hinaus im Internet zum Sex angeboten haben. Laut Anklage hat er außerdem gemeinsam mit dem 44 Jahre alten Mitangeklagten geplant, sich an dem Mädchen zu vergehen. Für den Prozess sind zunächst zwei Verhandlungstage vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Bauarbeiten an Mühlentorbrücke gehen weiter

An der Lübecker Mühlentorbrücke beginnt heute der nächste Bauabschnitt: Es entsteht unter anderem eine 80 Meter lange Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Nach Angaben der Stadt sollen diese Woche erste Rohre für die Ersatzbrücke verlegt werden. Gearbeitet wird vom Wasser aus auf Schwimmpontons. Die Arbeiten auf dem Wasser sollen einige Wochen dauern, dazu ist der Fluss für die Schiffahrt tagsüber gesperrt. Gebaut werden soll an der Mühlentorbrücke von Mitte 2024 bis Mitte 2026. In dieser Zeit wird sie für Autos und Busse gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Public Viewing der Darts WM in Grömitz

Trotz der Halbfinal-Niederlage des Deutschen Gabriel Clemens Montagabend gegen Michael Smith begeistert die Darts WM in London wegen des sensationellen Turniers des Saarländers inzwischen viele Menschen auch in Schleswig-Holstein. Zum Finale gibt es deshalb heute Abend ein Public Viewing an der Eisbahn in Grömitz (Kreis Ostholstein). Die Partie zwischen den Finalisten Michael Smith und Michael van Gerwen wird ab 21 Uhr in der Almhütte übertragen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

