Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Stromausfall bei Ratzeburg

Im Großraum Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Freitagmorgen einen zweistündigen Stromausfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, lösten in der Folge zahlreiche Einbruch-Meldeanlagen aus - allesamt Fehlalarme. Außerdem riefen zahlreiche Menschen die 110 an, um den Stromausfall mitzuteilen oder deshalb nachzufragen. Die Beamten bitten eindringlich, solche Anrufe zu unterlassen. Die Ursache des Stromausfalls ist bisher nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30

Feuerwerk: Städte mahnen zur Einhaltung der Regeln

Zum Jahreswechsel weist die Stadt Lübeck auf die zu beachtenden Vorschriften der Sprengstoffverordnung hin. Danach ist das Böllern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Pflegeheimen verboten. Insbesondere beim Entzünden von Raketen ist ein Abstand von 200 Metern zu diesen Gebäuden zu beachten, ansonsten gilt überall ein Abstand von 25 bis 30 Metern, so die Stadt. Das Böllern ist außerdem erst am 31.12. selbst gestattet - nicht vorher. Innensenator Ludger Hinsen appelliert im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein an die Bürgerinnen und Bürger, in diesem Jahr besonders zurückhaltend mit dem Feuerwerk zu sein. Zudem sollte nur zertifiziertes Material von seriösen Händlern gekauft werden. Auch die Stadt Ratzeburg mahnt, die Sicherheitsbestimmungen zu Silvester zu beachten, insbesondere mit Hinblick auf die Verbotszonen. Die Einschränkungen dienten der Sicherheit aller und sollen Unfälle vermeiden, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30

Weitere Zugausfälle bei erixx

Der Bahnbetreiber erixx Holstein verlängert seinen ausgedünnten Fahrplan auf der Strecke Kiel-Lübeck bis zum 8. Januar. Nach Angaben des Unternehmens fallen in der ersten Januarwoche mehr 80 Fahrten zwischen Kiel und Lübeck und zwischen Kiel und Lüneburg aus - genau so viele Verbindungen wurden bereits in dieser Woche gestrichen. Grund ist laut erixx Holstein der anhaltende hohe Krankenstand unter den Mitarbeitenden. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30

