Stand: 23.12.2022 08:29 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Landrat Sager fordert Hilfe bei Unterbringung von Geflüchteten

Kommunen in Schleswig-Holstein müssen sich in diesem Winter auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) fordert deshalb mehr Tempo und Hilfe von der Landesregierung. Die Möglichkeiten der Kommunen zur Unterbringung von Geflüchteten sind laut Sager annähernd erschöpft. Wenn noch einmal 20.000 Flüchtlinge kommen sollten, wie prognostiziert, komme man an weiteren Sammelunterkünften nicht vorbei, so der Landrat. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Feuerwehr warnt vor Brandgefahr zu Weihnachten

Die Feuerwehr rät zur Vorsicht bei echten Kerzen am Weihnachtsbaum und auf dem Adventskranz. Sven Klempau ist Stadtbrandmeister bei der Lübecker Feuerwehr und erklärt: "Es ist wichtig darauf zu achten, dass ich immer Löschmittel bereit halte. Zumindest ein Eimer Wasser sollte immer dabei sein, besser noch ein Feuerlöscher." Außerdem sollte man darauf achten, dass die Brandgefahr erheblich steige, wenn der Adventskranz oder der Weihnachtsbaum schon sehr trocken sind. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Fahndung nach aggressiver Diebin

Die Polizei in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) sucht Zeugen, weil eine Ladendiebin eine Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft gewürgt haben soll. Bereits am 12. Dezember kam es in einem Geschäft in der Möllner Hauptstraße zu einem Diebstahl. Nach Polizeiangaben wollte eine Frau mehrere Kleidungsstücke entwenden. Die Verkäuferin sprach sie darauf an, doch die Frau reagierte aggressiv, zog sie am Schal und würgte sie. Die Tatverdächtige ist laut Polizei um die 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat blonde, ungepflegte Haare und ein auffälliges Gebiss mit Zahnlücken. Sie trug eine helle Jacke und ein grünes Oberteil. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu der mutmaßlichen Täterin machen kann, soll sich bei der Polizei in Mölln melden. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

