Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Eutiner Festspiele: Stadt beschließt weitere drei Millionen für Tribüne

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat die Stadtvertretung am Mittwochabend weitere drei Millionen Euro für den Bau einer neuen Tribüne für die Eutiner Festspiele bewilligt. Die Kosten für den Neubau waren zuletzt auf zwölf Millionen Euro gestiegen. Eingeplant waren bisher nur rund neun Millionen. Der Geschäftsführer der Eutiner Festspiele, Falk Herzog, spricht von einer sehr wichtigen Entscheidung. Sie sei ein Signal, dass auch die Stadt Eutin hinter den Festspielen stehe. Bis zur Fertigstellung der neuen Tribüne werden anstatt der Opernaufführungen Konzerte an anderen Orten in Eutin stattfinden. Die Planungen dazu laufen aktuell. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Bundesverwaltungsgericht weist Klagen zum Fehmarnbelt-Tunnel ab

Im Zusammenhang mit dem Bau des Fehmarnbelt-Tunnels hat das Bundesverwaltungsgericht weitere Klagen von Umweltschützern abgewiesen. Diese waren vor Gericht gezogen, weil sie für zerstörte Riffe in der Ostsee größere Ausgleichsflächen erzwingen wollten. Nach Ansicht der Richter war aber die vom Land vorgesehene Fläche ausreichend und die Zerstörung der Riffe rechtmäßig. Das Gericht begründete dies mit der "herausragenden Bedeutung der Festen Fehmarnbeltquerung für die Anbindung Skandinaviens". Das Urteil sei eine gute Nachricht für Schleswig-Holstein, betonte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Torfrock-Konzert abgebrochen

In Lübeck ist am Abend das Konzert der Band Torfrock in der Musik- und Kongresshalle nach gut zwanzig Minuten abgebrochen worden. Grund waren Kreislauf-Probleme von Sänger Klaus Büchner. Über den aktuellen Gesundheitszustand des 74-Jährigen ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

