14.12.2022 11:43 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Leichenfund in Alt-Mölln: Mann wurde offenbar getötet

Die am Montag von der Polizei in Alt-Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) entdeckte vergrabene Leiche ist am Dienstag von Gerichtsmedizinern untersucht worden. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein erklärte ein Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft, dass es sich bei der toten Person um einen erwachsenen Mann handelt. Und die Fachleute haben auch Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass der Mann getötet wurde. Wer der Tote ist, konnte laut Staatsanwaltschaft noch nicht eindeutig geklärt werden. Ob die Ermittler mögliche Täter im Visier haben, wollte der Sprecher nicht sagen. Die Ermittlungen laufen. Befragt werden jetzt zum Beispiel Anwohner in Alt-Mölln, die in der Nähe des Fundorts leben. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 12:00 Uhr

Polizei warnt vor Taschendieben im Zugverkehr und sucht nach Zeugen

Laut Bundespolizei sind insbesondere auf der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg zuletzt immer wieder Fahrgäste bestohlen worden. "Wertsachen, die offen herumliegen, werden dann entwendet oder auch Bekleidung, die über den Sitz gelegt wurde", berichtet Bundespolizei-Sprecher Sven Klöckner. Man habe die Polizeipräsenz in den Bahnhöfen daher verstärkt, sei nun aber auch in den Zügen immer wieder mit Streifen unterwegs, so Klöckner weiter. Wer beklaut wurde, sollte die Tat schnellstmöglich anzeigen. Das hat jetzt auch ein 84-jähriger sehbehinderter Mann gemacht, dem am Sonntagabend um 20 Uhr auf dem Lübecker Hauptbahnhof von Unbekannten das Portemonnaie gestohlen worden war. Zeugen des Diebstahls sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Lkw-Brand sorgt für mehrstündige Sperrung der B207

Die B207 zwischen Alt-Mölln und Breitenfelde (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) war am Dienstagabend für rund fünf Stunden gesperrt. Ein Lkw hatte dort plötzlich Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand. Es wird nun untersucht, wie es zu dem Lkw-Brand kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

