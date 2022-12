Stand: 13.12.2022 10:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Leichenfund in Mölln

In einem Gewerbegebiet in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Montag in der Straße Stecknitztal eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper wurde geborgen und in die Gerichtsmedizin nach Lübeck gebracht. Einzelheiten wurden von der Polizei und der Lübecker Staatsanwaltschaft zunächst nicht genannt - zum Schutz der laufenden Ermittlungen, so die Einsatzleitstelle. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Lübecker bereits seit Monatsbeginn vermisst

Seit Anfang Dezember wird der 57 Jahre alte Lars-Hendrik H. aus Lübeck vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wollte er am 18. November 2022 mit dem Zug vom Lübecker Hauptbahnhof über Paris bis nach Spanien reisen. Ob er jemals in den Zug gestiegen ist, bleibt unklar. Für gewöhnlich besteht zwischen Herrn H. und seinen Familienangehörigen regelmäßiger Kontakt während seiner Reisen. Seit drei Wochen meldet er sich allerdings nicht. Wo sich der Lübecker derzeit aufhält und wie sein Gesundheitszustand ist, ist unbekannt. Der Vermisste ist etwa 1,82 Meter groß, schlank und hat schulterlange, blonde Haare, die er häufig mit Federn schmückt. Zuletzt trug er eine schwarze Brille. Hinweise zur Bekleidung liegen nicht vor. Wer Herrn H. gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Sanierung der Elbbrücke in Geesthacht dauert an

Die Elbbrücke in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist durch Sanierungsarbeiten für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr teilt nun mit, dass sich die angekündigte Fertigstellung der Ostseite im Verlauf der B404 auf Mitte Januar verschiebt. Der Grund sind Qualitätsprobleme bei einem Zulieferer. Aktuell finden dort noch Korrosionsschutz-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten statt. Da diese Arbeiten wetterabhängig sind, könnte es weitere Verschiebungen geben. Wenn die Ostseite fertiggestellt ist, soll die Westseite der Brücke erneuert werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

