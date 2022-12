Stand: 12.12.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Treckerkorso erfreut kranke Kinder im UKSH Lübeck

Autofahrer auf der Strecke zwischen Eichede (Kreis Stormarn) und dem Universitätsklinikum (UKSH) in Lübeck haben beim Anblick des weihnachtlich geschmückten Treckerkonvois am Sonntag nicht schlecht gestaunt: Landwirte aus dem Kreis machten sich auf den Weg nach Lübeck, um Kindern auf der Krebsstation eine Weihnachtsfreude zu machen. Mehr als 30.000 Euro sind nach Angaben des Veranstalters bei der Aktion zusammengekommen, dazu 6.000 Euro Sachspenden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Verein in Lübeck mit Altenpflegepreis geehrt

Das Gesundheitsnetzwerk Lübeck und Umgebung e.V. hat den mit 1.000 Euro dotierten dritten Preis des Schleswig-Holsteinischen Altenpflegepreises 2022 bekommen. Mit dem Preis solle die gesellschaftliche Bedeutung der Altenpflege hervorgehoben werden, heißt es aus dem Landessozialministerium. Sozial-Staatssekretär Johannes Albig betonte, die Situation der Pflege sei seit Jahren schwierig und scheine sich weiter zuzuspitzen. Daher sei es umso wichtiger, diejenigen zu ehren, die sich um Weiterentwicklung und Innovation bemühen, erklärte Albig. Der erste und zweite Preis ging an Projekte in Kiel und in Schwentinental im Kreis Plön. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Türme der evangelischen Kirchen in Lübeck werden beleuchtet

Die Türme der evangelischen Kirchen in Lübeck werden an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel trotz des Energiesparprogramms der Stadt beleuchtet. Wie der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und die Stadt mitteilten, soll damit ein "Zeichen der Hoffnung" gesetzt werden. Es sei ein Zeichen, dass auch an all jene Menschen gedacht werde, die aktuell unter Krieg und Gewalt leiden oder die krank oder allein sind, sagte Pröpstin Petra Kallies. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

