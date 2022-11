Stand: 23.11.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Feuer in Doppelhaushälfte in Göhl

In Göhl (Kreis Ostholstein) ist am späten Dienstagnachmittag eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Laut Feuerwehrsprecher konnten einige Personen und eine Katze aus dem brennenden Haus gerettet werden. Schwer verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Feuer kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Schüler in Lübeck diskutieren Menschenrechtslage in Katar

Vor dem Start der Fußball-WM diskutieren am Mittwoch Schülerinnen und Schüler der Lübecker Thomas-Mann-Schule mit dem Flüchtlingsbeauftragten des Landes, Stefan Schmidt, über die Weltmeisterschaft und die Menschenrechtslage in Katar. Organisiert wird die Runde vom Deutschen Roten Kreuz Lübeck. "Wichtig ist das Thema deshalb, weil die Schüler in ihrem normalen Tagesleben keine Berührungspunkte mit Verstößen gegen die Menschenrechte haben, außer im Fernsehen. Und Katar wirft noch einmal einen extremen Blick auf dieses Thema und auf die Wichtigkeit dieses Themas", so Geschäftsführer Stefan Krause. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Mölln: Gedenken an Brandanschläge von 1992

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird am Mittwoch an die Brandanschläge vor 30 Jahren erinnert. Neonazis hatten damals zwei Häuser angesteckt, in denen türkische Familien wohnten. Drei Menschen starben bei den Anschlägen. Über die Gedenkveranstaltung berichtet NDR 1 Welle Nord und am Abend im Schleswig-Holstein-Magazin, ab 19.30 Uhr, im NDR Fernsehen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

