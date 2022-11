Stand: 22.11.2022 10:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Fehmarn will Radwege sicherer machen

Die Radwege an der Inselschule auf Fehmarn sollen sicherer werden. Die Stadt möchte dies mit 700.000 Euro umsetzen. Ein Großteil der Fördermittel kommt dabei vom Land. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte: "In erster Linie geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler sicherer zur Schule kommen können. Wir wollen eine Mobilitätswende und die fängt natürlich bei den ganz Jungen an." Konkret soll im kommenden Jahr unter anderem der 300 Meter lange Geh- und Radweg in der Frederik-Schuhmacher-Straße sowie der Gahlendorfer Weg saniert und ausgebaut werden. Zudem wird der Gehweg in der Kantstraße auf knapp 120 Metern Länge zum kombinierten Geh- und Radweg. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Razzien wegen Missbrauchsabbildungen von Kindern

Eine speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe der Lübecker Polizei hat am Wochenende im Lauenburgischen, im Kreis Stormarn und in Lübeck mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei ging es laut Polizei um den Erwerb, Besitz oder das Verbreiten von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Insgesamt wurden zwei Dutzend Häuser und Wohnungen durchsucht. Nach Angaben der Polizei konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden. Diese sollen nun ausgewertet werden. Es handelt sich laut Polizei um Einzeltäter. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Nach Überfall auf Spielhalle in Lübeck: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Lübeck sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hat der maskierte Täter die Spielhallenaufsicht am Donnerstag mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Anschließend flüchtete er mit einer geringen Menge Bargeld. Der Tatverdächtige ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und hat eine normale Statur. Er sei zur Tatzeit komplett dunkel bekleidet gewesen und habe eine Tasche bei sich gehabt. Wer etwas zu dem Fall sagen kann, soll sich bei der Lübecker Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

