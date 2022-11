Stand: 18.11.2022 09:15 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Gedenkveranstaltung zum Brandanschlag von Mölln

Der rechtsradikale Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Mölln jährt sich bald zum 30. Mal. Neonazis hatten in der Nacht vom 22. auf den 23. November ein Gebäude in Brand gesetzt. Dabei sind drei Menschen ums gestorben. Der damals 7-Jährige Ibrahim Arslan überlebte den Anschlag. Die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein veranstaltet anlässlich des Jahrestages eine Gedenkveranstaltung mit anschließender Podiumsdiskussion in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Wieder eine Straßenbahn in Lübeck?

Nach den Städten Kiel und Flensburg überlegt auch Lübeck, eine Straßenbahn wiedereinzuführen. Zum letzten Mal fuhr die Straßenbahn in der Hansestadt im Jahr 1959. Auf eine NDR Anfrage hat Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) mitgeteilt, dass Anfang kommenden Jahres eine Potentialanalyse abgeschlossen sein soll. Die Bürgerschaft hatte beschlossen, dass im Jahr 2040 vierzig Prozent der Wegstrecken mit dem ÖPNV zurückgelegt werden sollen. Wenn so viele Menschen den ÖPNV nutzen sollen, seien auch Gelenkbusse zu klein, meint Charlotte Stenzel vom Verein "Tram für Lübeck". Außerdem hätten Studien gezeigt, dass die Menschen viel lieber mit Bahnen fahren, als mit Bussen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Ehrung von Ostholsteinerinnen und Ostholsteinern

In Eutin (Kreis Ostholstein) werden 25 Frauen und Männer mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel geehrt. Die Auszeichnung wird von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) übergeben. Mit dieser Auszeichnung werden Frauen und Männer gewürdigt, die sich durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erworben haben. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2022 | 08:30 Uhr