Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Tödlicher Unfall bei Geesthacht

An einer Kreuzung in Höhe der Elbschleuse sind am Dienstagabend zwei Autos kollidiert. Durch Zusammenstoß wurden laut Polizei drei Menschen leicht und einer schwer verletzt. Ein 27 Jahre alter Mann verstarb trotz Reanimierungsversuchen noch an der Unfallstelle. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

IG Metall ruft zu Streiks auf - auch in Lübeck

Viele Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie wollen mehr Geld, dafür gehen sie am Mittwoch auf die Straße. Auch in einigen Lübecker Firmen wird die Arbeit niedergelegt. Am Mittag gab es eine Kundgebung in der Geniner Straße. Laut Chef der IG Metall Lübeck-Wismar, Henning Groskreuz, waren über 500 Streikende vor Ort. "Die Menschen brauchen Geld in der Tasche und die Realverluste an Einkommen müssen auch zum Teil durch die Arbeitgeber ausgeglichen werden, damit unsere Wirtschaft funktioniert," sagte Groskreuz. Konkret fordert die IG Metall acht Prozent mehr Gehalt für ein Jahr. Die Arbeitgeberseite hält das für überzogen und bietet stattdessen einen Inflationsausgleich. Dieser sieht 3.000 Euro für 30 Monate vor. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Eutiner Festspiele verlängert Ausschreibung für Neubau

Die alte Tribüne der Eutiner Festspiele ist abgerissen. Nun sollte eigentlich die Fläche für den Neubau vorbereitet werden. Aber: Die Stadt hat noch keine Baugenehmigung. Grund sind Nachforderungen des Kreises, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Genehmigung kommende Woche erteilt wird. Dann kann der Rohbau vorbereitet werden. Wer diesen dann baut, ist jedoch unklar. Da sich dafür keine Unternehmen gemeldet hatten, ist die Frist der Ausschreibung verlängert worden. Bis Ende des Monats können noch Unterlagen eingereicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

