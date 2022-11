Stand: 15.11.2022 11:25 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Zeugen nach Vorfall in Lübeck gesucht

Die Lübecker Polizei fahndet wegen gefährlicher Körperverletzung nach einem Unbekannten. Er soll nach Angaben der Beamten im Streit einen 32-Jährigen und seine Freundin mit einer Pistole bedroht und dem Mann die Waffe an den Kopf geschlagen haben. Daraufhin sei der Täter zusammen mit einem Begleiter geflüchtet. Das Opfer sei von Rettungskräften versorgt worden, hieß es. Die Tat passierte laut Polizei am frühen Mittwochmorgen vergangene Woche im St.-Jürgen-Ring in Lübeck. Die beiden Männer seien circa 30 Jahre alt gewesen und hätten dunkle bis schwarze Haare sowie Dreitagebärte gehabt, der Haupttäter habe eine rote Jacke getragen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Kinder entdecken Marihuana auf Spielplatz in Lübeck

Kinder haben auf einem Spielplatz im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ein Plastiktütchen mit Marihuana gefunden. Die acht- bis elfjährigen Jungen entdeckten die Drogen nach Polizeiangaben in einer Sandkiste und sagten einer Anwohnerin Bescheid. Die Frau brachte das Päckchen zur Polizei. Die Ermittler gehen von einem Einzelfall aus. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2022 | 08:30 Uhr