Stand: 09.11.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Feuerwehrleute retten Mann aus verqualmter Wohnung

Der Mieter hatte laut Polizei sein Essen auf dem Herd vergessen. Montagabend gegen 22.30 Uhr schlug der Rauchmelder eines Mehrfamilienhauses in Lübeck St. Gertrud Alarm. Bis auf einen 29-jährigen Mieter konnten alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr musste die Tür zu dessen Wohnung mit einer Ramme aufbrechen. Die Rettungskräfte holten den 29-Jährigen aus der Wohnung und kümmerten sich um den verbrannten Kochtopf in der Küche. Der Mann kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

Dunkle Jahreszeit sorgt für mehr Einbrüche

Einbrecher hatten es zuletzt unter anderem auf eine Tierarztpraxis in Schwarzenbek, einen Juwelier in Mölln und Bauernhöfe in Gudow (alle Kreis Herzogtum Lauenburg) abgesehen. Um das eigene Haus zu schützen, rät die Polizei, die Wohnungstür immer zwei Mal abzuschließen. Nur ins Schloss gezogen, können Kriminelle die Tür geräuschlos und in Sekundenschnelle öffnen. "Außerdem sollte Einbrechern der Eindruck vermittelt werden, dass jemand zu Hause ist", sagte Ove Fallesen von der Zentralstelle für polizeiliche Prävention. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.11.2022 | 08:30 Uhr