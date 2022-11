Stand: 02.11.2022 15:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Geflügelpest - Aufstallung angeordnet

Die Stadt Lübeck hat vorbeugende Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest angeordnet. Alle Geflügelbestände im Lübecker Stadtgebiet müssen in den Stall. In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist am Mittwoch der Ausbruch der Geflügelpest bei Hausgeflügel amtlich festgestellt worden. Da der Betrieb, auf dem die Geflügelpest ausgebrochen war, nahe der Lübecker Stadtgrenze liegt, muss auch in der Hansestadt eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern eingerichtet werden. Die Geflügelpest ist eine hoch ansteckende und - abhängig von der Art des Geflügels - mit schwerwiegenden Krankheitssymptomen und Verenden einhergehende Tierseuche, die durch bestimmte und besonders aggressive Influenzaviren hervorgerufen wird. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Dassendorf: Unfall endet im Küchenstudio

In Dassendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug im Ausstellungsraum eines Küchenstudios gelandet. Damit hat der junge Mann einen Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro verursacht. Er selbst wurde leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Laut Polizei drehte sich das Auto mehrmals, kam von der Straße ab und stieß gegen eine Laterne, bevor es in durch die Fassade des Küchenstudios schlitterte. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen. Führerschein und Fahrzeug des Fahrers wurden beschlagnahmt. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Impfzentren schließen ab 1. Januar 2023

Die Anzahl der Impfzentren wird reduziert. In der Region bleiben nur die Zentren in Lübeck und Schwarzenbek bestehen - alle anderen werden dann geschlossen. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hält die Impfkampagne in Schleswig-Holstein für einen großen Erfolg, der insbesondere den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu verdanken sei. Aber auch die Mitarbeitenden in den Impfstellen trügen einen wertvollen Teil dazu bei. Dies werde trotz fehlender Finanzierungszusage des Bundes auch über den Jahreswechsel hinaus fortgeführt, betonte die Ministerin. Termine gibt es weiter unter impfen-sh.de | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut Insolvenz angemeldet

Es sollen bundesweit mindestens ein Drittel der Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden. Bangen muss auch der Standort in Lübeck. Die Stimmung unter den Angestellten sei bedrückend, sagte die Vorsitzende des Karstadt-Betriebsrats in Lübeck, Karin Kinnert. Auch wenn noch niemand wisse, was jetzt passiert, so Kinnert, machten sich die Beschäftigten Sorgen um die berufliche Zukunft. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) betonte auf Nachfrage, er stehe im engen Austausch mit Galeria Kaufhof über die weiteren Pläne. Die Hansestadt investiere aktuell viel im Umfeld, um die Attraktivität des Karstadt-Standortes zu erhöhen. Welche Filialen am Ende geschlossen werden wird laut Insolvenzverwalter spätestens in drei Monaten feststehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:30 Uhr

Nordische Filmtage starten

Die 64. Nordischen Filmtage haben in Lübeck mit insgesamt 173 Filmen aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein begonnen. Das sind 40 Filme mehr als im vergangenen Jahr. Etwa 70 Prozent davon sind auch als Stream auf der Homepage verfügbar. Die Gäste können bis Sonntag viele Deutschlandpremieren und in diesem Jahr auch viele Dokumentationen erwarten. Unter anderem der dänische Eröffnungsfilm: "Music for Black Pigeons" - eine Reise in die Musik des Jazz, freut sich der Künstlerische Leiter Thomas Hailer. Im Rahmen der Eröffnung wird zudem der Ehrenpreis der Nordischen Filmtage verliehen, der geht an den isländischen Regisseur Friðrik Þór Friðriksson. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:30 Uhr

