Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Corona-Impfstellen bieten Grippeschutzimpfung an

In den Impfstellen der Stadt Lübeck sowie der Kreise Lauenburg und Ostholstein wird ab kommendem Mittwoch auch die Grippeschutzimpfung angeboten. Damit wird ein zusätzliches niedrigschwelliges Impfangebot geschaffen, das kurzfristig Arztpraxen und Kliniken entlasten soll, heißt es vom Land. Jeder, der einen Corona-Impftermin über impfen-sh.de bucht, kann am Impftermin selbst zusätzlich eine Grippeschutzimpfung in den jeweils anderen Arm erhalten. Die Grippeschutzimpfung steht in den Impfstellen Personen ab fünf Jahren zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Geniner Straße gesperrt

Seit September wird die Fahrbahndecke in der Geniner Straße im Abschnitt zwischen Siemensstraße und Kreisverkehr Berliner Platz erneuert. Aus dem Grund ist die Geniner Straße in Lübeck - zwischen Kaninchenborn und Bei der Gasanstalt seit Donnerstag gesperrt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über Bei der Gasanstalt, Welsbachstraße und Possehlstraße. Anschließend folgen Bauabschnitt acht und neun, sie reichen vom Einmündungsbereich Kaninchenborn bis zum Kreisverkehr Berliner Platz. Für diese Bauphasen wird eine Einbahnstraße stadteinwärts eingerichtet. Die komplette Baustelle soll bis zum 7. Dezember 2022 beendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

Bad Schwartau: Offizielle Einweihung des neuen Gymnasiums am Mühlenberg

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) wird am neuen Gymnasium am Mühlenberg schon seit zwei Monaten unterrichtet - nun ist die offizielle Einweihung. Nach 15 Monaten Bauzeit ist zum Start des Schuljahres 2022/2023 das Gebäude bezogen worden. Der Neubau ist mit rund 30 Millionen Euro die größte Einzelinvestition der Geschichte Bad Schwartaus. Der dreigeschossige Neubau mit rund 8.900 Quadratmetern Fläche ist für rund 750 Schülerinnen und Schüler ausgelegt. Beim Bau wurden auf energiesparende Eigenschaften geachtet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt die Schule mit Solarstrom. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

