Stand: 18.10.2022 09:35 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Erneuter Busstreik im Land

Erneut kommt es am Dienstag zu einem Warnstreik bei privaten Busunternehmen. In Ostholstein ist vor allem die Autokraft betroffen. Welche Busse fahren, erfährt man auf der entsprechenden Internetseite. Nicht gestreikt wird in der Hansestadt Lübeck. Dort fahren die Stadtverkehr-Busse nach Plan. Im Tarifstreit im privaten Busgewerbe fordert die Gewerkschaft ver.di, dass der Stundenlohn für Fahrerinnen und Fahrer um 1,95 Euro angehoben wird. Der Omnibusverband Nord hält diese Forderung für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Fischbestand der Ostsee muss im kommenden Jahr erneut geschont werden

Dorsch und Hering in der Ostsee müssen auch im kommenden Jahr stark geschont werden. Die EU-Fischereiminister haben beschlossen, dass Dorsch auch 2023 nicht gezielt und Hering nur mit kleineren Kuttern und Stellnetzen gefangen werden darf. Bis wann sich die Bestände wieder erholen, ist laut Experten noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Wegen Energiekrise: Keine Eisbahn in Lübeck

Auf dem Markt in Lübeck wird es im Januar und Februar keine Eisbahn geben. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bedauert die Absage, doch der hohe Stromverbrauch einer Eisbahn sei vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und des Klimaschutzes nicht zu verantworten. Andere Orte hatten sich schon länger gegen eine Eisbahn entschieden. In Grömitz und Scharbeutz (beides Kreis Ostholstein) werden für Schlittschuhfahrerinnen und -fahrer stattdessen Kunststoffbahnen aufgebaut. In Lübeck wird es so einen Ersatz nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Zwei Einbrüche in Schwarzenbek

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) zweimal eingebrochen worden. Gegen 0.50 Uhr haben laut Polizei zwei Diebe eine geringe Menge Bargeld aus einer Tierarztpraxis gestohlen. Ungefähr eine Stunde später, um 1.50 Uhr, schlug der Alarm in einer Apotheke in der Hamburger Straße an. Auch hier hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Streik bei Eurowings geht Dienstag weiter

Auch am Dienstag fallen am Flughafen Hamburg wieder Flüge in beliebte Urlaubsregionen aus. Urlauber, die nach Amsterdam, Griechenland, Mallorca oder Paris wollen, müssen ihre Reisen umbuchen oder verschieben, heißt es von Eurowings. Noch bis Mittwochnacht streiken dort die Piloten. Wie es am Mittwoch - dem dritten Streiktag - aussieht, wird erst im Laufe des Tages sichtbar sein. Am Montag waren bereits rund 60 Flüge gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Demenzkranke Seniorin in Aumühle vermisst

Seit Freitag wird die 74-jährige Seniorin Birgit S. aus Bargteheide (Kreis Stormarn) vermisst. Sie war mit Angehörigen zu einem Ausflug im Bereich des Bismarck-Denkmals in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) unterwegs. Da die Vermisste an Demenz leidet, mahnt die Polizei, dringend wachsam zu sein und bittet um Hinweise: Frau S. ist 1,65 groß, schlank, hat mittellange blonde Haare und trägt eine Brille. Zudem trug sie eine rote Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die Polizeidirektion Ratzeburg ist dringend auf Zeugen angewiesen. Diverse Suchmaßnahmen mit Suchhunden, der Feuerwehr oder Drohnen haben keine Ergebnisse gebracht - sie wird weiter vermisst. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2022 | 08:30 Uhr