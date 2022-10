Stand: 17.10.2022 11:11 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bombe bei Fehmarnbelttunnel wird gesprengt

Im Trassenbereich des Fehmarnbelttunnels wird heute ein Blindgänger, eine Wasserbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, kontrolliert gesprengt. Für die Sprengung auf dänischer Seite gibt es umfangreiche Schutzmaßnahmen. So konnten laut Femern A/S bis auf die 125 Kilogramm schwere Wasserbombe selbst alle Munitionsaltlasten bei bisherigen Untersuchungen geborgen werden. Zudem wird ein großer Blasenschleier eingesetzt, um den Unterwasserschall zu minimieren. Damit Meeressäuger wie Schweinswale oder Seehunde fernbleiben, werden zur akustischen Abschreckung sogenannte "Seal Scarer" eingesetzt. Walschützer werden in sicherer Entfernung die Arbeiten begleiten. Die Entschärfung sei eine wichtige Voraussetzung, um 2024 mit dem Absenken der Tunnelelemente beginnen zu können, so Femern AS. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Holstentor leuchtet im Oktober und November

Trotz der Energiesparmaßnahmen wird das Holstentor in Lübeck an vier Tagen im Oktober und November beleuchtet. Um sich bei bundesweiten Aktionen solidarisch zu zeigen und wichtige Themen in den Fokus zu rücken, würden Ausnahmen gemacht, so die Stadtverwaltung - zum Beispiel am vergangenen Sonntag zum 60-jährigen Bestehen von "Städte gegen Hunger". | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck verzichtet auf Public Viewing

Neben Hamburg und Kiel ist auch in Lübeck kein Public Viewing zur Fußball-WM geplant. Bislang würden keine Anmeldungen für öffentliche Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vorliegen, heißt es von der Stadt. Bereits im Februar hat sich die Kieler Ratsversammlung der vielfach geäußerten Kritik an die dortige Menschenrechtslage angeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Gesundheitsamt Lübeck klärt über Impfung auf

Im Zuge der zweiten Corona-Booster-Kampagne gab es zuletzt nach NDR Informationen zunehmend Missverständnisse, wer unter den 60-Jährigen einen zweiten Booster bekommt und wer nicht. Das Gesundheitsamt Lübeck weist auf der Homepage darauf hin, dass bei dieser Gruppe ein Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfung oder Infektion Voraussetzung ist. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

