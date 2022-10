Stand: 14.10.2022 09:34 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Weiterhin Zugausfälle zwischen Hamburg und Lübeck

Wegen Vandalismusschäden in Ahrensburg (Kreis Stormarn) kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn weiter zu Beeinträchtigungen. Alle ICE- und IC-Züge auf dem Abschnitt zwischen Hamburg und Lübeck fallen heute Morgen noch aus. Denn: Dort haben Diebe laut Bundespolizei Erdungskabel aus Kupfer gestohlen. Den Angaben zu Folge wurden Kabel mit einem Gesamtgewicht von rund drei Tonnen entwendet, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Deutschen Bahn bei 20.000 Euro. Die Bahn rät wegen der Umstände dazu, zwischen Lübeck und Hamburg die Regionalzüge zu nutzen. Aktuelle Infos zu den Fahrten finden Reisende im Internet unter bahn.de. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Jubiläum Günter-Grass-Haus

Das Günter-Grass-Haus in Lübeck feiert am Sonntag seinen 20. Geburtstag. An dem Tag wäre Günter Grass 95 Jahre alt geworden. Damals bei der Eröffnung des Museums auf der Lübecker Altstadtinsel war Günter Grass noch persönlich dabei. Ihm war es wichtig, Kunst auch anfassbar zu machen - und das wird heute immer erlebbarer, auch mit Hilfe der Digitalisierung. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Neue Ampelanlage an L184 in Stockelsdorf

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein errichtet an der L184 in der Gemeinde Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) eine neue Ampelanlage an der Einmündung der Pohnsdorfer Straße zur Ahrensböker Straße. Hintergrund: An der Kreuzung war es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen. Durch die neue Ampel soll es dort sicherer werden, so der Straßenbetrieb. Die Arbeiten werden voraussichtlich vom 24. Oktober bis 23. Dezember 2022 durchgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2022 | 08:30 Uhr