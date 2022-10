Stand: 11.10.2022 09:25 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Ein Schwerverletzter nach möglichem Trecker-Unfall im Lauenburgischen

Nach Angaben der Polizei könnte ein Anbauteil eines Traktors am Montag im Lauenburgischen einen Fußgänger getroffen haben. Der Unfallhergang ist jedoch noch völlig unklar. Ein Landwirt bog von seinem Feld auf die Straße ab und bemerkte plötzlich, dass er mit einem Anbauteil seines Fahrzeugs an einem Brückengeländer hängen geblieben war. Als er nachsah, entdeckte er laut Polizei einige Meter weiter den regungslos am Boden liegenden Fußgänger. Die Person musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt jetzt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Zwischenbilanz zum Verkehrsversuch in Lübeck

Es gibt eine erste positive Zwischenbilanz zum Verkehrsversuch in der Fackenburger und der Krempelsdorfer Allee in Lübeck. Laut einer Mitteilung im Bauauschuss gibt es zum gemeinsamen Fahrrad- und Busstreifen viele lobende Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit. So seien auf dem Streckenabschnitten weniger Raser unterwegs gewesen - auch die Aggressionen von Autofahrern seien deutlich weniger geworden, erklärte ein Vertreter der Verwaltung. Auch sei der Verkehrsfluss deutlich besser geworden - und zuden seu es ruhiger geworden. Eine Anwohnerin habe sich sogar beschwert, dass sie nach der Beruhigung des Verkehrs nun ständig die Klimaanlage der Tankstelle höre. Der Verkehrsversuch ist im Juli dieses Jahres gestartet worden und soll noch bis Ende März 2023 laufen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Uni Lübeck startet ins Wintersemester

Zum Start des Wintersemesters 2022/2023 hat die Universität zu Lübeck am Montag rund 900 neue Studierende begrüßt. Bei einer Auftaktveranstaltung in der Petrikirche sagte Hochschulpräsidentin Gabriele Gillessen-Kaesbach, auch dieses Semester stelle alle wieder vor Herausforderungen, die aber gemeinsam gemeistert würden. Es werde alles dafür getan, das Wintersemester in Präsenz durchzuführen. Zudem wurde den Erstsemestern die Energiesparkampagne der Uni vorgestellt. Studierende und Mitarbeitende werden zum Beispiel gebeten, Geräte nach Möglichkeit abzuschalten und Räume auf höchstens 19 Grad zu heizen. Hierbei komme es auf die Mithilfe jedes Einzelnen an, betonte die Präsidentin. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 16:30 Uhr

