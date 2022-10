Stand: 10.10.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Landgericht Lübeck: 18-Jähriger soll Großvater erstochen haben

Vor dem Landgericht Lübeck endet voraussichtlich der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der seinen Großvater erstochen haben soll. Demnach werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet, so das Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im März in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) mehrfach auf seinen 70-jährigen Großvater mit einem Messer eingestochen zu haben. Dabei sei er betrunken gewesen. Hintergrund sei laut Aussage des Angeklagten, dass sein Großvater ihm Vorhaltungen wegen seines Alkoholkonsums gemacht haben soll. Als dieser ihm dann schließlich mit einer Einweisung in die Psychiatrie drohte, eskalierte die Situation. Dabei kam es dann zu mehreren Stichverletzungen, die zum Tod des 70-Jährigen führten. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Busstreik der Autokraft

Bis einschließlich Freitag werden Busse des Unternehmens Autokraft erneut bestreikt. Für den Öffentlichen Personennahverkehr des Kreises Herzogtum Lauenburg bedeutet das erhebliche Einschränkungen, nur wenige Linien der Autokraft werden fahren. Laut Gewerkschaft Ver.di sei der Zeitpunkt des Streiks extra auf die Herbstferien gelegt worden, um den Schülerverkehr nicht zu beeinträchtigen - für die Zukunft könne dies jedoch nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Linien, die durch den Stadtverkehr Lübeck bedient werden, fahren planmäßig, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Aktion "Gelbe Karte für Falschparker"

Sobald das Thema E-Scooter oder Tretroller angesprochen wird, erhitzen sich schnell die Gemüter. Da sie aus dem Stadtbild kaum wegzudenken sind, aber dennoch oft achtlos auf den Gehwegen abstellt werden, startet die Stadt Lübeck eine Aktion unter dem Titel "Gelbe Karte für Falschparker". Initiator ist der Blinden-und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein, für dessen Klientel die falsch abgestellten Fahrzeuge gefährlich werden können, so Melina Ottensmeier von der Vorwerker Diakonie. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

