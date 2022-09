Stand: 30.09.2022 15:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Sternwarte lädt zum "Tag der Astronomie"

Am Sonnabend ist "Tag der Astronomie". Sternwarten, Planetarien und Forschungsinstitute in ganz Deutschland bieten zahlreiche Aktivitäten an, damit Interessierte den Sternenhimmel erleben können. An der Sternwarte Lübeck stehen tagsüber viele Mitmach-Aktionen und Kurzvorträge für die ganze Familie auf dem Programm. Für Kinder gibt es eine Wasserrakete und eine Rallye. Die Sternwarte lädt auch dazu ein, durch die Teleskope einen Blick in den Himmel zu werfen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Lütau feiert Erntedankfest

In Lütau (Kreis Herzogtum Lauenburg) kommt am Sonntag das ganze Land zusammen, um Erntedank zu feiern. Das Landeserntedankfest Schleswig-Holstein steht 2022 unter dem Motto "Das Gute liegt nah". Das Dorf Lütau ist in diesem Jahr von der evangelischen Nordkirche als Austragungsort gewählt worden, da sich die Kirchengemeinde dort schon seit Jahren für den Klimaschutz einsetzt. Für Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, ist dieses Fest die ideale Verbindung zwischen Landwirtschaft und Kirche. Das Jahr habe bisher schon gezeigt, wie rasant sich Wetter und Klima verändern würden. Am Sonntag findet um 11 Uhr der Gottesdienst statt, um 14 Uhr startet ein Ernteumzug durch die Gemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Lübeck: Begegnungstätte soll im nächsten Jahr eröffnet werden

Menschen mit Drogensuchtproblematiken sollen in Lübeck künftig anstatt einer offenen Drogenszene einen geschützten Raum als Anlaufstelle vorfinden. Mit der Einrichtung solle ein Ort geschaffen werden, der Suchtkranken eine Alternative zu öffentlichen Plätzen bietet, wo sie sich austauschen können und Hilfe bekommen, so der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Dirk Behrens. Nach einem Beschluss der Lübecker Bürgerschaft errichtet die Baufirma KWL, ein Tochterunternehmen der Stadt, seit Juli 2022 eine neue Begegnungsstätte auf der rund 850 Quadratmeter großen Freifläche unterhalb der Marienbrücke. Die AWO soll im Auftrag der Stadt den Betrieb übernehmen. Nach jetzigen Stand der Planungen soll die Einrichtung Ende Februar 2023 eröffnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Neue Investitionen für Infrastruktur in Lübeck

Die Lübecker Bürgerschaft hat am Donnerstag bei ihrer Haushaltssitzung mehrheitlich für einen Etat von mehr als einer Milliarde Euro gestimmt. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) erklärte, dass es der erste städtische Haushaltsentwurf seit 1937 mit einem Überschuss sei. Die Einnahmen belaufen sich etwa auf eine Milliarde Euro, die Ausgaben liegen nur knapp darunter. Im kommenden Jahr sollen mehr als 100 Millionen Euro in Investitionen für Straßen, Hafen, Brücken, Schulen, Geh- und Radwege und Gebäude fließen. Außerdem will die Stadt bis 2023 145 neue Stellen schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Neue Wohneinheiten für 300 Menschen am Herrendamm

Der Hauptausschuss der Lübecker Bürgerschaft hat beschlossen, dass gut 300 Menschen am Herrendamm in der Hansestadt neue Wohneinheiten bekommen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterstützt Lübeck bei der Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen - und zeigt sich erfreut über den Beschluss: Jetzt könnten die weiteren Bauaufträge erteilt und die Wohnmodule bestellt werden, so das DRK Lübeck. Die ersten Bewohner sollen im Frühjahr des kommenden Jahres einziehen können. Die Bauarbeiten für eine Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil St. Lorenz Nord sollen den Angaben nach noch in diesem Jahr beginnen. Auf dem bisher unbebauten städtischen Grundstück werden 82 Wohneinheiten aufgestellt, die überwiegend für Familien gedacht sind. Die Finanzierung der insgesamt mehr als sechs Millionen Euro teuren Baumaßnahme, wird vom DRK Lübeck getragen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

UKSH hält an Testpflicht fest

Am 1. Oktober tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Damit werden einige Corona-Regelungen bundesweit vereinheitlicht. Anders als im Bund gilt allerdings für Geimpfte und Genesene in Schleswig-Holstein keine landesweit verordnete Testpflicht in Klinken und Pflegeeinrichtungen - es sei denn, sie haben Krankheitssymptome. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit seinen Standorten in Kiel und Lübeck hält allerdings an der Testpflicht fest. Ab Sonnabend müssen daher alle Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren, unabhängig vom Impfstatus, einen tagesaktuellen negativen Corona-Test von einer offiziellen Teststelle vorweisen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

"Tag der älteren Menschen" findet in Lübeck statt

Am Samstag findet in Lübeck zum 31. Mal der "Tag der älteren Menschen" statt. Der Senior:innenbeirat lädt ab 11 Uhr in das Lübecker Rathaus ein. Das Ziel der Veranstaltung ist es, älteren Menschen mehr Verständnis, Beachtung und Würdigung der Lebensleistung entgegenbringen. Im Vordergrund stehen hierbei ehrenamtliche Tätigkeiten und Aktivitäten im Alter. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

