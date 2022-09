Stand: 02.09.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Neue Afrika-Ausstellung in der Lübecker Völkerkundesammlung startet

Heute beginnt die neue Afrika-Ausstellung der Lübecker Völkerkundesammlung. Bis Ende Januar ist sie unter dem Titel "Afrika und Lübeck – eine Spurensuche" im Industriemuseum Herrenwyk zu sehen. Im Fokus steht der Kolonialismus des 19 und 20. Jahrhunderts, in denen Teile des afrikanischen Kontinents erobert und verwaltet wurden, sagt der Leiter der Völkerkundesammlung Lars Frühsorge. Dabei wurden die Afrikaner massenhaft versklavt und ermordet - daran waren auch Lübecker Unternehmen, sowie Privat- und Geschäftsleute aus der Hansestadt beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

Sperrung vor der Lübecker Drehbrücke

Die Willy-Brandt-Allee wird saniert, deswegen wird der Streckenabschnitt zwischen der Drehbrücke und der Marienbrücke am Sonntag von 8 bis 14 Uhr voll gesperrt. Für Fußgänger oder Radfahrende gilt die Sperrung nach Angaben der Stadt nicht. Für Autofahrer gibt es eine Umleitung, die über die Holstenbrücke oder die Eric-Warburg-Brücke führt. Die Stadt weist darauf hin, dass es auch noch am Montag zu Behinderungen kommen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Konzerte statt Eutiner Festspiele im kommenden Jahr

Die Eutiner Festspiele können im kommenden Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Grund dafür ist der Neubau der Zuschauertribüne, für die Bauzeit konnte keine geeignete Fläche für Bühne und Publikum gefunden werden. Als Ersatz wird es ein Konzertprogramm mit bekannten Künstlern und erfolgreichen Formaten geben, zum Beispiel dem Galaabend oder dem Format "Orchestra on the Rocks", das an diesem Wochenende Premiere feiert. Die Macher der Festspiele bedauern, dass sie keine Spielstätte zu annehmbaren Kosten und Bedingungen finden konnten. Im Jahr 2024 soll die von Stadt, Land und Bund finanzierte neue Tribüne fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

Lübeck: Stadt unterstützt Baumpflanzungen

Baumpflanzungen in Lübecker Privatgärten werden wieder gefördert. Pro Baum gibt es nach Angaben der Stadt bis zu 150 Euro Fördergeld. Im vergangenen Herbst wurden durch die Aktion 339 Bäume angepflanzt. Die Wahl fiel laut Stadt überwiegend auf Obstbäume, aber auch Rotbuche, Stieleiche, Stechpalme, Eibe und Sandbirke. Das Pflanzen heimischer Bäume soll dabei helfen den Artenschwund zu verringern. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 01.09.) bei 292,7. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 216,8, Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 209,6. Landesweit liegt die Inzidenz bei 236,0. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

