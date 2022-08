Stand: 31.08.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Holzschredder in Flammen

Die Lübecker Feuerwehr ist am Abend zu einem Einsatz in die Hafenstraße gerufen worden. Bei einem Holzhandel an der Eric-Warburg-Brücke war gegen halb Neun ein Holzschredder Feuer in Flammen aufgegangen. Da die Maschine viel Kraftstoff im Tank hatte, kam es zu einer großen Rauchentwicklung, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR1 Welle Nord. Nach einer dreiviertel Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Fehmarn für sieben Jahre ohne Zuganbindung

Der Zugverkehr nach Fehmarn - er ist vorerst Geschichte. Gestern Abend ist der letzte Zug von Lübeck aus auf die Insel gefahren. Erst voraussichtlich 2029 wird der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Dann soll die Feste Fehmarnbeltquerung fertiggestellt sein und mit ihr die neue zweigleisige Bahntrasse. Pendler und andere Fahrgäste müssen so lange auf Busse umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Sommerbilanz: Landesweiter Hitzerekord in Grambek

Der Sommer 2022 ist noch nicht zu Ende - auch heute gibt es wieder viel Sonne bei uns in der Region und Temperaturen deutlich über 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat aber schon jetzt eine Sommerbilanz gezogen. Und ein neuer landesweiter Hitzerekord ist dabei im Lauenburgischen gebrochen worden. 39,1 Grad wurden am 20. Juli in Grambek bei Mölln gemessen. Im bundesweiten Vergleich war es bei uns mit einer Durchschnittstemperatur von 17,5 Grad deutschlandweit allerdings am kühlsten. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uh

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2022 | 08:30 Uhr