Stand: 27.07.2022 08:58 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Rotspon-Regatta: Sütterlin-Waack tritt gegen Lübecks Bürgermeister an

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie findet heute Mittag erstmals wieder die Rotspon-Regatta im Rahmen der Travemünder Woche statt. Schleswig-Holsteins Innen- und Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wird dabei gegen Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) antreten. Gesegelt wird nach Angaben der Travemünder Woche mit den historischen Jachten "Trivia" und "Cintra" auf der Trave. Sütterlin-Waack will an den Erfolg ihrer Kabinettskollegin Monika Heinold (Grüne) anknüpfen, die Lindenau 2019 souverän besiegt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 12:00 Uhr

Lübcker Angebotsmieten sind die teuersten in Deutschland

Die Preise gehen nach oben, das gilt aktuell wohl in allen Bereichen. Auch die Mieten steigen weiter an und das ganz besonders in Lübeck. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Online-Plattform "immowelt" hervor. Das Portal hat die Angebotsmieten in 80 deutschen Großstädten jeweils im ersten Halbjahr 2021 und 2022 verglichen. Das Ergebnis: Nirgendwo sind die Mieten so stark gestiegen wie in Lübeck. Hier zahlen neue Mieterinnen und Mieter im Schnitt 14 Prozent mehr für ihre Wohnung als noch im vergangenen Jahr. Der durchschnittliche Quadratmeter-Preis liegt nun bei 9,70. Die Immobilienexperten begründen den starken Anstieg damit, dass sich immer weniger Leute leisten könnten, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Hintergrund sind die stark gestiegenen Bauzinsen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Diesel-Diebstahl in Lütau

In Lütau (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Diebe in der Nacht zu Montag aus einem abgestellten Trecker rund 200 Liter Diesel abgezapft. Zur gleichen Zeit brachen Unbekannte auf einem Bauernhof in eine Lagerhalle ein. Die Polizei sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Von der Wildcard zum Champions League Sieger

Der 5. Tag der Travemünder Woche ist gestern Abend mit einem denkwürdigen Finale in der Champions League zu Ende gegangen. Doch bevor es so richtig losging, spielte die Technik verrückt. Eine der ferngesteuerten Wendetonnen schwamm in die Badezone, eine andere kreiselte in Richtung Ziellinie. Außerdem driftete das Startschiff in die Fahrrinne der Hafeneinfahrt, musste die Wasserschutzpolizei eingreifen. Das Finale war hochspannend. Nach drei Wettfahrten hatten alle Teams je einen Sieg verbucht. Den zweiten entscheidenden Sieg und damit auch den Titel fuhr der Norddeutsche Regatta-Verein aus Hamburg ein. Dabei war er erst vor einer Woche per Wildcard ins 36er-Feld nachgerückt. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

A1 Richtung Norden bei Lübeck: Behinderungen am Mittwoch

Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf der A1 Richtung Norden auf Behinderungen einstellen Zwischen der Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) und dem Autobahnkreuz Lübeck werden zwischen 8 Uhr und etwa 16 Uhr beide Überholfahrstreifen und Teile des Hauptfahrstreifens gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund für die Tagesbaustelle ist danach die dringend erforderliche Beseitigung eines Fahrbahnschadens. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 729,6 (Stand 26.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 693 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 570,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 515,4. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2022 | 08:30 Uhr