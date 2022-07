Stand: 26.07.2022 10:45 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Durch Zufall 400 Jahre altes Schiff in der Trave entdeckt

Bei einer der regelmäßigen Messungen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Ostsee wurde das Wrack eines 400 Jahre alten Schiffes in der Fahrrinne der Trave entdeckt. Laut Experten war das Schiff einst flachbodig und kraweelbeplankt - hatte also eine glatten Schiffsrumpf - und trug mindestens anderthalb Masten. Die Maße und der erkennbare Aufbau des frühneuzeitlichen Schiffswracks lassen den Schluss zu, dass es sich um den Schiffstyp Galliot oder Fleute handeln könnte. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) spricht von einem Sensationsfund. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 10:00 Uhr

Oldenburg: Feuerwehr bricht Tür auf wegen Rauchmelder-Alarm

In einer Wohnung in Oldenburg in Ostholstein hat ein Mieter offenbar sein Essen auf dem Herd vergessen und schlief ein. Die Küche füllte sich daraufhin mit Rauch. Die montierten Rauchmelder schlugen Alarm. Anwohner hörten das und wählten den Notruf. Die Feuerwehr kam und brach die Tür auf. In der Wohnung fanden sie den schlafenden Mieter - er hatte den Alarm nicht gehört. Weil der Mann Rauch eingeatmet hatte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Travemünder Woche: Viel zu tun für die Polizei

Zunächst war für die Region Lübeck eine Unwetterwarnung herausgegeben worden, doch die Schlechtwetter-Zellen zogen am Montag Nachmittag in Richtung Norden ab. Dadurch konnte das Programm zu Wasser und an Land normal stattfinden. Ganz so ruhig ist es für die Polizei an den ersten Tagen der Segelwoche nicht gewesen. Gerade am Sonnabend und Sonntag hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. Nach Angaben einer Sprecherin wurden insgesamt 24 Straftaten registriert. Bei acht dieser Delikte handelte es sich um Körperverletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Sonderausstellung in Lübeck mit Rekordergebnis

Rekordergebnis für die Lübecker Sonderausstellung "Hanse steinreich - eine Lego Zeitreise". Laut Europäischem Hansemuseum kamen insgesamt etwa 42.000 Besucher. Die Wanderausstellung zieht jetzt weiter nach Braunschweig. Im dortigen Landesmuseum wird die Geschichte der Hanse dann wieder mit Lego-Steinen aufgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Großfeuer in Ratzeburg

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hatte es die Feuerwehr am Montagnachmittag mit einem Großbrand zu tun. In der Straße Berkenbusch brannten zwei Einfamilienhäuser ab, ein Carport, sowie ein Auto. Offenbar ist das Feuer von brennenden Mülltonnen übergeschlagen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Zwischenzeitlich waren 90 Einsatzkräfte vor Ort. Um die Glutnester zu löschen, wurden die Dächer der beiden Wohnhäuser von den Wehren geöffnet. Auch das Technisches Hilfswerk war im Einsatz, um die beiden Häuser zu stützen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 18:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 673,7 (Stand 25.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 694,5 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 638,4. Die landesweite liegt bei 543,9.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2022 | 10:00 Uhr