Stand: 25.07.2022 10:46 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Neustadt: Staus behindern Rettungskräfte

Auf den Straßen in Neustadt (Kreis Ostholstein) ist es derzeit oft voll. Viele Autofahrer versuchen, über das Stadtgebiet die Baustelle auf der A1 ab Neustadt-Mitte zu umfahren. Bürgermeister Mirko Spiekermann sieht darin ein großes Problem, vor allem für Rettungskräfte. Laut Wehrführer Alexander Wengelewski müssen Feuerwehrleute bei Einsätzen teilweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Gerätehaus kommen, weil es mit dem Auto zu lange dauern würde. Auch mit Blaulicht haben es Feuerwehr und Rettungsdienst schwer durchzukommen. Der Bürgermeister ruft deshalb dazu auf: Wer aus Richtung Fehmarn oder Grömitz kommt, soll trotz Stau auf der A1 nicht versuchen, durch Neustadt abzukürzen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Start der Travemünder Woche: Veranstalter zufrieden

Die Verantwortlichen der Travemünder Woche zeigen sich zufrieden mit dem ersten Festwochenende. Auch die ersten Regatten seien dank passender Windverhältnisse gut gelaufen, sagte der Geschäftsführer vom Lübecker Yacht Club, Frank Schärffe. Das gute Wetter habe für eine gut besuchte Travepromenade gesorgt. Die Travemünder Woche läuft noch bis zum Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Feuerwehren mit vielen Einsätzen am Sonntag

Mehrere Brände haben am Sonntag die Feuerwehren in der Region auf Trab gehalten: Mittags brannte in Bergrade in der Gemeinde Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg eine Scheune voller Strohballen. Sechs Feuerwehren waren vor Ort und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. In Oldenburg im Kreis Ostholstein ging wegen eines Zimmerbrandes ein Rauchmelder los. Nachbarn hörten den Alarm und alarmierten die Feuerwehr, die Einsatzkräfte retteten eine verletzte Person aus dem Gebäude und brachten sie ins Krankenhaus. Und im Lübecker Stadtteil Schlutup brannte am Nachmittag eine Gartenlaube auf einem Firmengrundstück, in dem Maschinen gelagert wurden. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zu den Brandursachen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2022 | 08:30 Uhr