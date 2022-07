Stand: 18.07.2022 10:13 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

A1: Staus und Behinderungen an verkehrsreichem Wochenende

Reiseverkehr und Baustellen haben am vergangenen Wochenende für volle Teilabschnitte auf der A1 gesorgt. Autofahrer standen teilweise mehr als eine Stunde im Stau. Laut ADAC ging es besonders zwischen den Anschlussstellen Neustadt in Holstein-Mitte und Pansdorf, sowie zwischen den Anschlussstellen Kreuz Lübeck und Bad Oldesloe nur langsam voran. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

Schlafstrandkörbe im Sachsenwald gut gebucht

Schlafen am Strand – das ist grundsätzlich verboten. Wer sich dem widersetzt, dem drohen emfpindliche Bußgelder. Mit der Entwicklung des Schlafstrandkorbes 2014 durch die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein wurde das Strandschlafen zu einer legalen Angelegenheit. Die seither beliebten Strandmöbel gibt es jetzt, neben Nord- und Ostsee, auch im Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg – als sogenannten "Waldkorb". Damit zählt die Tourismusagentur jetzt insgesamt 53 Körbe an 17 verschiedenen Orten - mit einer insgesamt sehr guten Buchungslage. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

Auto landet nach Unfall auf Dach - Fahrer flüchtig

Ein kurioser Unfall hat sich bereits in der Nacht zu Sonntag in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) ereignet. Laut Polizei und Feuerwehr raste gegen 3 Uhr ein Auto offenbar so schnell durch die Seestraße mitten im Ort, dass es von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen war der Unfallfahrer allerdings nicht mehr vor Ort. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

