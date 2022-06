Stand: 30.06.2022 10:43 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Corona: Angespannte Situation am UKSH in Lübeck

Neben vielen Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen hat auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck mit der Corona-Sommerwelle zu kämpfen. Wie ein Sprecher mitteilte, dürfen Klinik-Mitarbeiter von heute an nicht mehr auf Dienstreise gehen. Die Zahl der Krankmeldungen sei dramatisch hoch. Deshalb werden Stationen und Fachbereiche geschlossen, um die angespannte Situation bewältigen zu können. Weiter teilte das UKSH mit, dass es zu Wartezeiten und Einschränkungen bei planbaren und noch verschiebbaren Operationen kommen kann. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Lübeck wird zur Handballstadt

Von heute an bis Sonntag verwandelt sich die Hansestadt Lübeck in eine Handballstadt. Bei den traditionsreichen "Handball Days Lübeck" kommen mehr als 3.000 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt zusammen. Bei dem größten Handball-Event im deutschsprachigen Raum treten mehr als 300 Teams auf knapp 30 Feldern gegeneinander an, darunter viele bekannte Nationalmannschaften. Laut Veranstalter ist das Turnier eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg zur Europa- beziehungsweise Weltmeisterschaft. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Fregatte "Lübeck" ist nicht mehr im Dienst

Die Fregatte "Lübeck" wird außer Dienst gestellt. Die Partnerstadt Lübeck hat dazu einen Empfang im Rathaus gegeben. Stadtpräsident Klaus Puschaddel (CDU) und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) empfingen eine Abordnung der Besatzung im Audienzsaal. Hierbei wurde auch die 32-jährige Patenschaft offiziell aufgekündigt. Es wird 2024 aber eine neue Marine-Partnerschaft geben - mit einer Korvette, die noch im Bau ist und auf den Namen der Hansestadt getauft werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 29.6.) liegt die Corona-Inzidenz in Lübeck bei 1.049,1. Für den Kreis Ostholstein wurde eine Inzidenz von 849,4 gemeldet, für den Kreis Herzogtum Lauenburg 754,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.032,8. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

