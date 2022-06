Stand: 29.06.2022 10:36 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

9-Euro-Ticket sorgt für volle Züge

Aufgrund des 9-Euro-Tickets sind viele Busse und Bahnen an ihrer Kapazitätsgrenze. Wie der Nahverkehrsverbund Nah.SH berichtet, war der Andrang bislang vor allem auf den Strecken an die Küste groß. Teilweise müssten Fahrgäste auf Bahnsteigen stehen bleiben, weil im Zug kein Platz mehr für sie war. Laut Nah.SH haben die Bahnunternehmen alle verfügbaren Fahrzeuge und Mitarbeiter im Einsatz. Trotzdem sei es absehbar, dass das beispielsweise bei einigen Verbindungen an die Lübecker Bucht nicht ausreichen werde, so ein Sprecher. Er forderte, dass die Politik den Nahverkehr deutlich ausbauen müsse. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Nommensen-Prozess: Heute erste Aussage des Beschuldigten erwartet

Der frühere Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen will heute vor dem Landgericht Lübeck das erste Mal aussagen. Eigentlich wollte der Angeklagte bereits Anfang der Woche seine Sicht der Dinge darstellen. Die Aussage wurde jedoch verschoben, nachdem Verhandlungen zwischen Nommensens Verteidiger und der Staatsanwaltschaft geplatzt waren. Bei diesen wollten beide Seiten ausloten, wie eine mögliche Einigung aussehen könnte. Diese Verhandlungen kamen jedoch zu keinem Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft wirft Nommensen vor, in insgesamt 16 Fällen vertrauliche Informationen an einen befreundeten Reporter weitergegeben zu haben. Dabei geht es zum Beispiel um Dokumente zur sogenannten Rocker-Affäre. Ziel des Beamten war laut Anklage, die von ihm verhasste Polizeiführung schlecht dastehen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Freie Wähler geben Bürgermeisterkandidaten für Eutin bekannt

Vor der erneuten Bürgermeisterwahl in Eutin haben nun auch die Freien Wähler ihren Kandidaten bestimmt. Und zwar ihren Orts- und Fraktionsvorsitzenden Olaf Bentke. Der 47-Jährige sagt über sich selbst, er kenne durch seine jahrelange politische Tätigkeit die Probleme der Bürger. Seine Ziele sind demnach unter anderem ein Verkehrskonzept, bei dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und eine bessere Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. Neben Bentke gibt es noch fünf weitere Bewerber auf den Posten des Eutiner Bürgermeisters. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.6.) liegt die Corona-Inzidenz in Lübeck bei 1.040,6. Für den Kreis Ostholstein wurde eine Inzidenz von 809,0 gemeldet, für den Kreis Herzogtum Lauenburg 781,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 989,0.

