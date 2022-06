Stand: 24.06.2022 09:03 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Finanzielle Unterstützung für Busunternehmen in Ostholstein

Wegen der hohen Spritpreise hatten die Autokraft und andere Busunternehmen in Ostholstein einen Brandbrief an den Kreis geschrieben mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Die soll es bald geben. Die Kreistagsabgeordneten machten sich nach dem Brandbrief ernsthaft Sorgen: Die hohen Spritpreise könnten die Busunternehmen in Existenznöte und den ÖPNV im Kreisgebiet in Gefahr bringen. Deshalb haben sich Verwaltung, Politik, die Autokraft und ihre Subunternehmer zusammengesetzt. Nach Angaben eines Sprechers will der Kreis einmalig 450.000 Euro zahlen, um den Anstieg bei den Kraftstoffkosten abzufedern. Der Kreistag muss formal noch in einer Sondersitzung Mitte Juli zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Jeder dritte Termin im Lübecker Rathaus wird nicht wahrgenommen

Die Ferien stehen vor der Tür und die Corona-Reisebeschränkungen sind lockerer geworden. Deshalb ist die Nachfrage nach Pass- und Reisedokumenten in den Lübecker Bürgerservicebüros aktuell groß. Laut Hansestadt kommt allerdings jeder Dritte, der sich dort angemeldet hat, nicht zu seinem Termin. Das Rathaus ruft daher dazu auf, Termine, die nicht wahrgenommen werden können, unbedingt abzusagen und somit für andere Bürger freizugeben. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Timmendorfer Strand: JazzBaltica gestartet

In Timmendorfer Strand ist Donnerstagabend die JazzBaltica eröffnet worden. Bis Sonntag (26.6.) stehen rund 30 Konzerte auf dem Programm. Dabei treten zum Beispiel Gilberto Gil, China Moses oder auch die NDR Bigband auf. Der künstlerische Leiter Nils Landgren spielt mit seiner Posaune unter anderem Samstagabend um Mitternacht am Strand: "Das ist ja ganz besonders, direkt am Strand zu spielen um Mitternacht. Das ist ja eine super Atmosphäre. Wir haben für Königinnen und Könige, für Bundespräsidenten und was weiß ich alles gespielt, aber sowas nie!", schwarämt Landgren. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen steigen weiter an

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 979,9 (Stand 23.6.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 703,3 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 729,1. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 882,8. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

