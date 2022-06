Stand: 20.06.2022 08:48 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Prozessauftakt gegen Nommensen

Vor dem Lübecker Landgericht startet heute der Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter und Polizeipressesprecher Thomas Nommensen. Ihm wird Geheimnisverrat in 16 Fällen vorgeworfen. Hierbei geht es um Vorwürfe, die damals hohe Wellen geschlagen haben. Der Angeklagte Nommensen soll Informationen an einen Polizeireporter weitergegeben und damit gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben - und zwar in seinen Funktionen als Polizeibeamter, als Gewerkschafter und als Mitglied des Hauptpersonalrats der Landespolizei, so der Vorwurf. Konkret ging es um Einsatzdetails, Fotos, vertrauliche Dokumente oder Auszüge aus polizeilichen Datenbanken. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

Lübeck goes smart

Der Verein Energie Cluster Digitales Lübeck stellt am Donnerstag in einer Mini-Messe unter den Rathausarkaden auf dem Markt in der Altstadt neue digitale Angebote für Bürgerinnen und Bürger vor. Seit 10:30 läuft die Messe, sie startet mit einer Projekt-Show, danach folgen Gesprächsrunden mit Lübecks Bürgermeister Lindenau. Unter anderem wird über den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Hansestadt gesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz Update

Für Lübeck meldet das RKI eine Inzidenz von 580, Ostholstein liegt bei 662 und im Lauenburgischen 471. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

