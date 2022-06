Stand: 17.06.2022 10:23 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Küstenfischer in der Krise

Ob auf Fehmarn, in Heiligenhafen oder in der Lübecker Bucht: Die Küstenfischer stecken tief in der Krise. Gesenkte Quoten, Fangverbote und teurer Schiffsdiesel machen den Familienbetrieben zu schaffen. Die Fischerinnen und Fischer aus der Region treffen sich heute beim Landesfischereitag in Rendsburg. Dort wollen sie unter anderem über Wege aus der Krise beraten. Es geht um Ausgleichszahlungen, aber auch um mögliche Alternativen zum Fischfang, etwa Trauungen auf dem Kutter, Seebestattungen oder Schweinswal-Beobachtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Unfall mit E-Scooter und Pkw in Lübeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind gestern in der Lübecker Ziegelstraße ein Auto und ein Elektroroller zusammengestoßen. Dabei wurde der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Er war laut Polizei vorschriftsmäßig auf dem Radweg neben der Fahrbahn unterwegs. Auf gleicher Höhe befand sich ein Auto, das rechts abbiegen wollte. Dabei übersah der Fahrer den E-Scooter, es kam zum Zusammenstoß und der Rollerfahrer stürzte. Geprüft wird jetzt der Versicherungsschutz, weil am Roller kein entsprechendes Kennzeichen angebracht war. Gegen den Pkw-Fahrer wird laut Polizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Ungewöhnliche Gefahr an der A1 Hamburg Richtung Lübeck

An der Raststätte Stillhorn-Ost hat sich der Eichenprozessionsspinner breitgemacht. Die Raupen ernähren sich von Blättern und Knospen verschiedener Eichenarten. Sie können für den Menschen gefährlich sein: Ihre kleinen Brennhaare reizen die Haut und können für Probleme bei der Atmung sorgen. Die Autobahnmeisterei lässt die Raupennester derzeit absaugen. Raststätte und Tankstelle bleiben geöffnet, jedoch können Lastwagenfahrer die Parkplätze bis einschließlich Dienstag nicht nutzen. Auch in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist Vorsicht geboten: Am Elbewanderweg wurden bereits Raupennester in den Eichen gesichtet. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

