Stand: 16.06.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Gefährlicher Zwischenfall auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin

Unbekannte haben bei Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine Metalltür auf die Gleise der Schnellfahrstrecke Hamburg-Berlin gelegt und damit den Bahnverkehr gefährdet. Laut Bundespolizei ist in der Nacht zu Dienstag ein Zug mit der Tür kollidiert und hat diese etwa 200 Meter weit mitgeschleift. Dabei wurden der Schaltkasten und die Relaisgruppe des Hauptsignals stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Tür war aus einem wenige Wochen alten Metallzaun geschnitten worden, der das unerlaubte Überqueren der Gleise in dem Bereich verhindern soll. Der Sachschaden beträgt mehr als 10.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Silobrand in Burgstaaken auf Fehmarn gelöscht

Nach dem Silobrand in Burgstaaken auf Fehmarn ist jetzt die Evakuierung aufgehoben worden. Die etwa 20 Anwohner können laut dem Bürgermeister von Fehmarn nun in ihre Häuser zurückkehren. Vor einer Woche mussten die Anwohner ihr Zuhause verlassen. Das Silo drohte zu explodieren, weil freigesetzte Gase nicht entweichen konnten. Um das Silo herum wurde deshalb ein Sperrgebiet errichtet. Der Schwelbrand konnte inzwischen komplett gelöscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Lübecker Uni bekommt Geld für Modernisierung

Die Uni Lübeck bekommt 100.000 Euro Fördermittel von Stiftungen. Mit dem Geld sollen unter anderem Hörsäle ausgebaut werden. Digitalisierung und Corona-Pandemie hätten Arbeits- und Lernprozesse fundamental verändert, heißt es von mehreren Stiftungen, die die Summe bereitstellen. Universitäten bräuchten neue zukunftsorientierte Lernräume und Raummodelle. Neben der Lübecker Hochschule werden unter anderem auch die Unis in Lüneburg und Mainz gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Termin für VfB Lübeck im DFB-Pokal steht fest

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die Zweitligamannschaft von Hansa Rostock, und nun ist diese Partie auch terminiert: Sie steigt am 30. Juli im Stadion auf der Lohmühle. Karten für das Nordderby sollen von Ende des Monats an verkauft werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2022 | 08:30 Uhr