Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Deutscher Bauerntag in Lübeck

In der Musik- und Kongresshalle in Lübeck findet von Dienstag bis einschließlich Mittwoch der Deutsche Bauerntag statt. Los geht es am Mittag mit einer Eröffnungsrede des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Am Nachmittag wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) eine Rede halten. Im Vorfeld teilte Verbandspräsident Rukwied mit, beim Klimaschutz, der Energiewende und beim Schutz der Artenvielfalt sei die Landwirtschaft Teil der Lösung. Daher brauche es jetzt eine Nachjustierung der politischen Rahmenbedingungen. Zudem forderte er einen einheitlichen Mindestlohn in der Europäischen Union, damit heimisches Obst und Gemüse konkurrenzfähig bleibe. Auch die Tierhaltung und das Tierwohl-Label gehören zu den zentralen Themen der zweitägigen Konferenz. Geplant ist außerdem eine Satzungsänderung. Die Spitze des Bauernverbands soll weiblicher werden: Zusätzlich zu den vier Vizepräsidenten ist künftig auch die Funktion einer Vizepräsidentin vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Lübecker Klinikchefs spenden Blut für ihre Patienten

Weil die Versorgungslage mit Blutkonserven auf einem Tiefstand sei, spenden Führungskräfte und Klinikdirektoren des Campus Lübeck am Uniklinikum Schleswig-Holstein selbst Blut. Den Anfang machten am Montag Siegfried Görg, Direktor des campusübergreifenden Instituts für Transfusionsmedizin, und fünf seiner Kollegen. Grund für die angespannte Versorgungslage sind laut eines Kliniksprechers die Feiertage, aber auch anhaltende Covid-Infektionen - wer sich nämlich mit dem Coronavirus infiziert hat, darf aus Sicherheitsgründen sechs Wochen lang kein Blut spenden. Gleichzeitig steigt in den Kliniken der Bedarf, da durch die Pandemie verschobenen Operationen jetzt nachgeholt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Silobrand auf Fehmarn: Einsatz weitgehend beendet

Die Feuerwehr auf Fehmarn hat ihren Einsatz an einem Silo in Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) weitgehend beendet. Die Explosionsgefahr nach dem Schwelbrand sei gebannt, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle heute früh. Die Feuerwehr habe das Gebäude dem Betreiber wieder übergeben. Im Laufe des Tages soll noch ein weiterer Kontrollgang stattfinden. Seit Donnerstag hatte dort ein Schwelbrand Probleme gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.06.) liegt die Inzidenz in der Stadt Lübeck bei 657,9. Für den Kreis Ostholstein wird eine Inzidenz von 647,2 gemeldet, im Kreis Herzogtum Lauenburg 530,2. Die landesweite Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt bei 688,9. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

