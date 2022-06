Stand: 09.06.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Steigende Gefahr von Wildunfällen in Ostholstein

Autofahrer im Kreis Ostholstein sollten derzeit vor allem auf den Landes- und Bundesstraßen vorsichtig fahren. Der Grund sind mögliche Wildunfälle. Diese passieren nicht nur in der dunklen Jahreszeit, sondern auch jetzt im Frühsommer. Besonders betroffen ist der Osten Schleswig-Holsteins, in dessen bewaldeten östlichen Hügelland sich das Damwild besonders wohlfühlt. Der derzeit hohe Bewuchs der Felder sowie der Seitenstreifen der Straßen, erschwert den Autofahrern das rechtzeitige Bremsen, wenn die bis zu 100 Kilogramm schweren Tiere plötzlich auf der Fahrbahn auftauchen. Die Kreisjägermeister aus Ostholstein fordern daher die Kommunen und Straßenmeistereien auf, die Banketten stärker freizuschneiden. Schwerpunkte für Wildunfälle sind zum Beispiel die B430 zwischen Lütjenburg und Plön, die B202 zwischen Lütjenburg und Oldenburg sowie die Gegend rund um Selent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Raubüberfall auf junge Ukrainerin in Dassendorf

In Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es zu einem Raubüberfall in einem Wohnhaus gekommen. Unbekannte Täter haben eine junge Ukrainerin im Schlaf überfallen. Die Polizei Ratzeburg und die Staatsanwaltschaft Lübeck teilten mit, dass sich am vergangenen Sonnabend zwei Männer Zugang zu dem Wohnhaus verschafft haben. In dem Haus, in dem drei ukrainische Frauen leben, befand sich zum Tatzeitpunkt nur das 16-jährige Opfer. Die Männer bedrohten sie und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Versuch, die Frau zu fesseln scheiterte laut Polizei, anschließend nahmen sie ihr das Handy weg und flüchteten. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Geesthacht bittet um Zeugenhinweise. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 5 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.06.2022 | 08:30 Uhr