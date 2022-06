Stand: 08.06.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Alzheimer-Demenz: Forschungserfolg für Lübecker Wissenschaftler

In Lübeck konnten Wissenschaftler zusammen mit Kollegen aus Oslo nachweisen, dass Alzheimer nicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das sei eine sehr gute Nachricht für Angehörige und Pflegepersonal, heißt es in einer Mitteilung der Lübecker Universität. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Bürgerentscheid für neuen Standort der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule in Eutin

Der geplante Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule in Eutin steht weiter in der Kritik. Eine Elterninitiative hat nach eigenen Angaben die nötigen Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Sie will erreichen, dass eine neue Schule an einem anderen Standort gebaut wird. Bisher plant die Stadt ein neues Gebäude für 550 Schülerinnen und Schüler am selben Standort. Dies sei zu klein kalkuliert worden, kritisieren Schulleitung und Bürgerinitiative. Das Stadtmanagement versicherte, es werde eine moderne Schule mit ausreichend Kapazität. "Da sind wir komplett sicher." Die Elterninitiative bezweifelt das und will die Unterschriften in rund zwei Wochen bei der Kommunalaufsicht einreichen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Vandalismus an Informationsstand der Polizei in Lübeck

In Lübeck demolierten Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Informationszelt der Landespolizei. Das Zelt wurde mit mehreren Schnitten aufgeschlitzt. Außerdem klebten die Täter polizeifeindliche Aufkleber an den Informationsstand und stahlen den Tresen-Überwurf mit aufgedrucktem Schleswig-Holstein-Wappen. Zeugen haben mindestens zwei Personen während der Klebeaktion beobachtet. Der Pavillon stand während einer Veranstaltung zu Pfingsten auf dem Gelände der Vorwerker Diakonie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Zwei Millionen Euro für Kirchensanierung in Süsel

Die historische Feldsteinkirche St. Laurentius in Süsel (Kreis Ostholstein) wird für mehr als zwei Millionen Euro saniert. Mit dem Geld sollen der Turm und das Kirchenschiff restauriert werden, teilte der evangelische Kirchenkreis Ostholstein mit. Knapp 1,1 Millionen Euro finanziert der Bund, der Kirchenkreis beteiligt sich mit 763.000 Euro, die Kirchengemeinde und der Förderverein übernehmen den Rest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 16:30 Uhr

Schornsteinfeger treffen sich in Lübeck

Hunderte Schornsteinfeger treffen sich in dieser Woche zu ihrem Bundesverbandstag in Lübeck. Die rund 21.000 Schornsteinfeger in Deutschland sehen sich nach Angaben des Bundesverbands als Begleiter der Energie- und Wärmewende. Die Ukraine-Krise habe die Entwicklung beschleunigt, so ein Vorstandssprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 16:30 Uhr

