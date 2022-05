Stand: 30.05.2022 10:39 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Lange Staus, aber keine schweren Unfälle

Das lange Himmelfahrtswochenende ist mit langen Staus zu Ende gegangen. Zum Beispiel auf der A1 bei Neustadt-Pelzerhaken Richtung Süden standen Reisende zeitweise über 20 Kilometer im Stau. Auch auf der A20 bei Lübeck staute es sich kilometerlang. Die Polizei meldete jedoch keine größeren Unfälle. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Diskutieren wie bei den Vereinten Nationen in New York

Das Diskussionsforum "Model United Nations of Lübeck" (MUNOL) der Thomas-Mann-Schule feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Eine Woche lang besprechen etwa 450 Schülerinnen und Schüler aus zehn Länder, unter anderem aus Rumänien, Italien, Schweden und Dänemark, aktuelle politische Themen. Als Delegierte vertreten die jungen Menschen die Meinung ihres Landes dann in simulierten Komitees - das ganze auf Englisch. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Jugend jazzt und Jugend forscht in Lübeck

Gleich zwei Wettbewerbe sind am Wochenende in Lübeck zu Ende gegangen. Bei der Bundesbegegnung Jugend jazzt, die erstmals in der Hansestadt stattfand, kamen dreizehn Jazz-Combos aus allen Bundesländern nach Lübeck, um gegeneinander anzutreten. Wegen des angesagten Sturms konnten die Wertungsspiele nicht wie angekündigt auf der Open-Air-Bühne stattfinden. Auch beim Wettbewerb "Jugend forscht" wurden Deutschlands beste Nachwuchsforscher ausgezeichnet, darunter vier Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

