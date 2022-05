Stand: 25.05.2022 13:07 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Fertiggestellte Travepromenade in Lübeck übergeben

Nach rund zehn Jahren Vorlaufzeit wurde heute die neu gestaltete Travepromenade übergeben. Damit ist der Promenaden-Rundlauf Seebad Travemünde komplett. Die neue Promenade führt vom Lotsenturm und der Anlegestelle der Fußgängerfähre zur Halbinsel Priwall entlang der Travemünder Altstadt bis zum Anleger der Autofähre zum Priwall. Rund 3,3 Millionen Euro hat die Neugestaltung der Travepromenade nach Angaben der Hansestadt Lübeck gekostet - 70 Prozent davon kamen vom Land Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 16:30 Uhr

Polizeikontrollen im Stadtteil St. Lorenz Süd in Lübeck

Die Polizei in Lübeck kontrolliert wieder verstärkt den Lindenplatz rund um das Bismarck-Denkmal im Stadtteil St. Lorenz Süd. Laut Polizei geht es bei der Aktion darum, das Sicherheitsgefühl der Passanten zu verstärken. Im Bereich um den Hauptbahnof habe es immer wieder Beschwerden gegeben. Größere Verstöße sind nach Angaben der Beamten aber bisher nicht festgestellt worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Parkplatzsuche in Echtzeit per App möglich

Die Stadt Lübeck will die Suche nach Parkplätzen beschleunigen. Dafür wurden nach Angaben der Stadt zunächst auf zwei Parkplätzen Sensoren angebracht. Die sollen registrieren, ob der Parkplatz belegt ist oder nicht. Wer einen freien Platz benötigt, könne online in Echtzeit nach einem schauen, so die Stadt. Rund 100 dieser Sensoren gibt es jetzt auf dem Wohnmobil-Stellplatz Kowitzberg und weitere 50 am Fischereihafen in Travemünde. Das System soll in Zukunft auch Behinderten- und Ladeparkplätze anzeigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Nachwuchsspieler Lasse Jetz bleibt beim VfB Lübeck

Der Innenverteidiger Lasse Jetz wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Regionalligisten VfB Lübeck tragen. Der 19-Jährige ist nach Angaben des Vereins von jetzt an fester Bestandteil des Kaders. Jetz stammt aus dem eigenen Nachwuchs des Vereins und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 478,6. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 366,8 und Herzogtum Lauenburg von 350,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 447,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2022 | 16:30 Uhr