Stand: 19.05.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Museumsschiffe starten zur Flensburg Fjord Regatta

In Sonderburg starten am Freitagvormittag viele Museumsschiffe zur Flensburg Fjord Regatta. Am Freitagnachmittag laufen die Schiffe in Flensburg ein. In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) können sie sich bis Sonntag bei den Heringstagen präsentieren. Einen Ausblick auf das Programm gibt Organisatorin Ilka Ubben vom Wirtschaftskreis Kappeln: "Heute wird es auf unserer großen Open-Air-Bühne irisch-schottisch. Abends spielen die Andersons. Am Sonntag lassen wir die Heringstage mit einem Liedermacher-Nachmittag ausklingen." Ganz neu in diesem Jahr ist laut Ubben auch eine Gaming Zone mit Surfsimulator, VR-Brillen und Lounge-Bereich. Die Organisatorin betont: "Alles ist kostenfrei und draußen". | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Kappeln: Nach Brand gilt eine Person weiter als vermisst

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) am Donnerstagmorgen gilt eine Person weiter als vermisst. Am Freitag soll weiter gesucht werden. Zudem starb laut den Einsatzkräften ein Hund in den Flammen des Hauses mit vier Wohnungen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist auch zwischen Süderbarup und Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Die Leitstelle Nord meldet 34 Einsätze ohne größere Vorkommnisse. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Start für Simone Langes Zeitung "Wirklich"

In Flensburg ist am Freitag zum ersten Mal die neue Wochenzeitung mit dem Namen "Wirklich" erschienen. Verlegerin ist Ex-Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). Das Blatt umfasst zwölf Seiten und hat kaum Werbung. Es ist für 2,70 Euro im Handel oder etwas günstiger im Abo erhältlich. Eine Digitalausgabe gibt es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Pastorennachfolge in Schleswig: Folgt Magaard auf Magaard?

Friedemann Magaard, derzeit Pastor in Husum, bewirbt sich um die Nachfolge von Bischof Gothart Magaard im Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche. Er ist der jüngere Bruder von Gothart Magaard wird sich am Sonnabend um 14 Uhr im Schleswiger Dom offiziell vorstellen. Im Anschluss wird er auf dem Podium Fragen beantworten. Ebenfalls um das Bischofsamt bewirbt sich Nora Steen, die theologische Leiterin und Geschäftsführerin des Christian Jensen Kollegs in Breklum. Ihr Vorstellungsgottesdienst ist für den Pfingstmontag im Dom geplant. Die Entscheidung fällt in der Landessynode am 24. Juni. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2023 | 08:30 Uhr