Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Christopher Street Day in Flensburg

Am heutigen Tag gegen Homophobie feiert Flensburg den Christopher Street Day (CSD). Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit einem Straßenfest an der Flensburger Hafenspitze. Später startet von dort aus eine Parade unter dem Motto "Rainbow Walk & Women’s March". Diese führt ab 17 Uhr durch die Innenstadt am Südermarkt bis zur Neustadt und wieder zur Hafenspitze zurück. Der CSD in Flensburg ist Bestandteil der sogenannten Rainbow Days. Bereits seit Anfang Mai organisiert die queere Community unter dem Motto "Flensbunt" mehrere Veranstaltungen in der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Saustrup muss nach der Kommunalwahl losen

In der Gemeinde Saustrup im Kreis Schleswig-Flensburg muss das Los über die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung entscheiden. Grund ist eine seltene Pattsituation nach der Kommunalwahl: Die beiden Wählergemeinschaften FWS und KWS haben am vergangenen Sonntag beide exakt gleich viele Stimmen gesammelt, nämlich 223. Laut Gemeinde- und Kreiswahlgesetz muss in so einem Fall gelost werden. Der zuständige Wahlleiter, Normen Strauß, wird dieses Los am Montag ziehen. In Saustrup waren 170 Menschen wahlberechtigt und 109 gültige Stimmzettel sind am Sonntag bei der Kommunalwahl eingegangen. Alle durften jeweils bis zu fünf Stimmen abgeben. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Deich in Falshöft ist nach Deichschau als gut eingestuft worden

Der einzige Landesschutzdeich im Kreis Schleswig-Flensburg ist laut dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in einem "guten, wehrhaften" Zustand. Bei der einstündigen Deichschau am Dienstag in Falshöft bei Gelting haben die Küstenschützer keine Schäden festgestellt. Der Deich in Falshöft ist rund 1,4 Kilometer lang. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

