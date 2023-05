Stand: 15.05.2023 07:55 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Kommunalwahl: SSW stärkste Kraft in Flensburg

Bei der Kommunalwahl 2023 konnte der SSW im gesamten Norden seine Stimmen verdoppeln. In der Flensburger Ratsversammlung wird er mit knapp 25 Prozent nun stärkste Kraft. Eine der Hauptforderungen des SSW ist es, den Umzug des Wirtschaftshafens zu überdenken. Dazu sagte die Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck, die selbst aber kein Mandat errungen hat, am Wahlabend: "Es gibt ja immer noch keine Genehmigung für die Verlegung des Hafens. Was uns ein bisschen umtreibt, ist, dass man trotzdem schon mal investiert hat - in Millionenhöhe." Man müsse nun auf die Entscheidung des Wirtschaftsministers warten, so Schäfer-Quäck weiter. Knapp hinter dem SSW landen in Flensburg die Grünen mit 24 Prozent - und deutlichen Zugewinnen. Die CDU bleibt stabil bei 19 Prozent und die SPD landet bei gut 13 Prozent. Alle elf Parteien, die angetreten sind, schaffen es in die Ratsversammlung. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:30 Uhr

Kommunalwahl: Ergebnisse in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland

Im Kreis Schleswig-Flensburg bleibt die CDU stärkste Kraft mit mehr als 33 Prozent der Stimmen, ebenso wie in Nordfriesland. Der SSW ist nun auf Augenhöhe mit den Grünen und der SPD im Bereich zwischen 13 und 17 Prozent. Die AfD, deren Fraktion sich im Kreistag Schleswig-Flensburg aufgelöst hatte, kommt mit einer neuen Liste auf 7 Prozent - in Nordfriesland knapp darunter. Die WGNF erreicht in Nordfriesland gut 9 Prozent, alle anderen Parteien liegen unter 5 Prozent. Erwähnenswert bei den Gemeindewahlen: Die Grünen, die in Niebüll und Harrislee erstmals angetreten sind, kommen dort auf 19 und 14 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:30 Uhr

Husum: Kampf ums Bürgermeisteramt geht in die Stichwahl

In Husum (Kreis Nordfriesland) sind die Wähler in drei Wochen zu einer Stichwahl aufgerufen: Die meisten Stimmen der fünf Bürgermeister-Kandidaten bekamen gestern Martin Kindl von der CDU und Horst Bauer von der SPD. Isabelle Thomas von der Wählergemeinschaft lag mit knapp 25 Prozent auf dem dritten Platz. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:30 Uhr

