Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 10.05.2023 08:50 Uhr

Schockvideos von Brand in Flensburg: Schüler erhalten psychologische Hilfe

Nach dem Großbrand in der Flensburger Nordstadt am vergangenen Donnerstag bieten mehrere Flensburger Schulen psychologische Hilfe an. Viele Kinder und Jugendliche haben Videos des Feuers gesehen, die laut Polizei von Gaffern in sozialen Netzwerken hochgeladen wurden. Da die Videos verstörende Szenen zeigen, arbeiten die Schulen unter anderem mit Seelsorgern der Nordkirche zusammen. Bei dem Feuer waren eine 70-jährige Frau und ihr vierjähriger Enkel ums Leben gekommen, neun Menschen wurden verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Flensburger Selbsthilfe-Bauverein zieht positive Jahresbilanz

Die Genossenschaft des Flensburger Selbsthilfe-Bauverein (SBV) erzielte mit ihren insgesamt rund 7.500 Wohnungen einen Überschuss von 3,5 Millionen Euro. Dies geht aus der veröffentlichten Jahresbilanz hervor. Mehr als elf Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in Modernisierungen investiert. SBV-Vorstandschef Jürgen Möller sagte: "Wir haben zwar Corona und Steigerung bei den Heizkosten gehabt, aber nichts desto trotz haben wir ja in den Vorjahren auch schon sehr viel modernisiert, das heißt wir haben unsere Bestandbauten energieeffizienter gemacht." Dadurch wurden laut Möller die Heizungen auch nicht so viel benötigt wie in anderen Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Haus der Familie lädt zu Nachbarschaftsfest an neuer Adresse

Das Haus der Familie in Flensburg ist vor zwei Jahren in das Gebäude der ehemaligen Klinik-Ost gezogen. Heute wollen sich die Verantwortlichen vom ADS Grenzfriedensbund mit einem verspäteten Nachbarschaftsfest bei Anwohnern und allen Interessierten vorstellen. ADS -Geschäftsführerin Michaela Oesser: "Das Haus der Familie ist ein Haus für alle, groß und klein." So gibt es die Möglichkeit zum Basteln und am Vormittag ein Theater. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Weltumsegler Wilfried Erdmann ist tot

Der schleswig-holsteinische Abenteurer und Buchautor Wilfried Erdmann ist tot. Er wurde 83 Jahre alt und starb nach Angaben seiner Frau am späten Montagnachmittag. Erdmann umsegelte als erster Deutscher allein die Welt - von 1966 bis 1968 war er mit seinem Holzboot "Kathena" unterwegs. Erdmann lebte in Goltoft an der Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:00 Uhr

