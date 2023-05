Stand: 08.05.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Eröffnung Musikfestival folkBALTICA

Knapp 3.000 Konzertbesucher haben am Wochenende das deutsch-dänische Musikfestival folkBALTICA besucht. Die Eröffnungskonzerte fanden am Sonnabend und Sonntag im dänischen Sønderborg und in Husum (Kreis Nordfriesland) statt - laut Veranstalter vor insgesamt 1.500 Zuschauern. Dazu sagt Harald Haugaard, künstlerischer Leiter des Festivals: "Wir hatten volle Häuser und ganz tolle Musik und Künstlerinnen und Künstler. Das Publikum war begeistert und es gab Standing Ovations. Wir sind sehr froh mit diesem ersten Wochenende." Noch bis Ende der Woche gibt es in Süddänemark und in Schleswig-Holstein 23 weitere Konzerte mit dem Schwerpunkt auf Folkmusik - neun davon finden in Flensburg statt. Es ist die 19. Auflage des Festivals, das sich als Begegnungsort unterschiedlicher Musikkulturen im Ostseeraum versteht. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Neue Jugendbrücke für Flensburger Segler

Die Seglervereinigung Flensburg hat laut eigenen Angaben für 140.000 Euro einen neuen Schwimmsteg gebaut. Von der Anlage sollen die knapp 100 Kinder und Jugendliche im Verein profitieren. Dazu sagt der erste Vorsitzende Marcus Ott: "Die neue Jugendbrücke ist ein Schwimmsteg, der bei uns mitten im Hafen festgemacht ist. An diesem Schwimmsteg haben wir verschiedene Ausbildungsboote für unsere Jüngsten und Jüngeren von acht bis 18 Jahren festgemacht. Wenn wir solche Angebote machen, sind wir froh, dass wir sie in so einer Qualität mit so hoher Sicherheit anbieten können." An der Finanzierung des Projektes haben sich auch die Stadt Flensburg und der Landessportverband beteiligt. Die Seglervereinigung hat rund 460 Mitglieder. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Suchtberatungen in SH wegen hohem Alkoholkonsums in Sorge

DerKonsum von Alkohol bleibt laut Experten offenbar auch in Schleswig-Holstein weiter ein Problem. Die Landesstelle für Suchtfragen sagt, Alkohol sei in Deutschland zu leicht und zu günstig verfügbar. Im Moment zählen die Suchtberatungen wieder mehr Betroffene. Allein in Flensburg waren es 2022 mehr als 280 Hilfesuchende - das sind rund zehn Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangen zehn Jahre. Experten weisen auch auf eine hohe Dunkelziffer hin. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 07:00 Uhr

