Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Zwei Menschen sterben bei Großbrand

Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind nach Angaben der Polizei und der Stadt Flensburg am Freitagabend ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen. Neun weitere Menschen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Um kurz vor 17 Uhr war das Feuer in dem Dachstuhl des dreistöckigen Mehrfamilienhauses den Angaben zufolge ausgebrochen. Die Feuerwehren kamen zunächst nicht gut an das Mehrfamilienhaus heran, da Angehörige und Schaulustige teils den Weg versperrten, erklärte Marco Litzkow von der Berufsfeuerwehr Flensburg. Laut Polizeisprecherin Sandra Otte wurden von dem brennenden Haus Gaffervideos gemacht. "Wir können nur dazu aufrufen, diese Videos nicht zu teilen. Wir werden auch strafrechtliche Schritte prüfen", sagte Otte NDR Schleswig-Holstein. Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) sagte, er empfinde die filmenden Gaffer als "widerlich". | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Musikfestival FolkBaltica startet am Wochenende

Am Sonnabend startet das deutsch-dänische Musikfestival FolkBaltica unter dem Motto "Mut und Hoffnung". Bis zum 14. Mai gibt es in Süddänemark und in Schleswig-Holstein 27 Konzerte mit dem Schwerpunkt auf Folkmusik. Davon finden neun Auftritte in Flensburg statt. Es ist die 19. Auflage des Festivals, das sich als Begegnungsort unterschiedlicher Musikkulturen im Ostseeraum versteht. Das Eröffnungskonzert beginnt am Sonnabend um 20 Uhr im dänischen Sønderborg. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Flensburgs Handballer schlagen Melsungen bei Bult-Debüt 37:25

Mark Bult hat ein gelungenes Debüt als neuer Trainer des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt gefeiert. Bei der Premiere des 40-jährigen Niederländers als Chefcoach bezwang der Tabellenvierte am Donnerstag die MT Melsungen mit 37:25 (14:12). Im Spiel eins nach der Freistellung von Ex-Trainer Maik Machulla waren Lasse Möller und Magnus Röd mit je fünf Treffern die besten Werfer der Flensburger. Für die MT waren vor 5.764 Zuschauern Timo Kastening und Elvar Jonsson je sechsmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 06:00 Uhr

