Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Krabbenkutter-Havarie vor Amrum

Vor Amrum (Kreis Nordfriesland) ist bereits am Sonnabend ein Krabbenkutter havariert. Bei Westwinden um Windstärke 5 war dem gut 18 Meter langen Schiff das Netz in den Propeller geraten, berichtete nun die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in ihrer Wochenendbilanz. Zunächst schleppte ein anderer Kutter das Schiff ein kurzes Stück, doch die Leine riss. Danach übernahmen Seenotretter den Kutter. Die dreiköpfige Besatzung blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Ostenfelder Bauernhaus in neue Saison gestartet

Das Ostenfelder Bauernhaus in Husum (Kreis Nordfriesland) empfängt wieder Besucher. Deutschlands ältestes Freilichtmuseum präsentiert Arbeitsgeräte und Hausrat aus dem 18. und 19. Jahrhundert und gibt auf diese Weise einen Einblick in die bäuerliche Alltags- und Arbeitskultur. Die Ausstellung bietet ein paar neue Impulse: "Also ganz neu ist zum Beispiel eine akustische Führung, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, als ob man wirklich in den Alltag des Hauses einsteigen würde mit Geräuschen von Kühen, von Pferden, von einer Feuerstelle", berichtet die Leiterin des Museumsverbunds Nordfriesland, Tanja Brümmer. Das Ostenfelder Bauernhaus ist täglich außer montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum gibt es schon seit 1899. Damals wurde es in seinem ursprünglichen Dorf abgebaut und in Husum wieder errichtet. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Container-Brand in Flensburg

Ein Feuer in einem Container mit Elektroschrott hat in der Nacht in Flensburg für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Rettungsleitstelle Nord waren drei Feuerwehren aus der Stadt mit dem Feuer auf dem Hof der Firma Nord-Schrott beschäftigt. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

